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Сенатор Грэм: законопроект о санкциях против РФ, Китая и Индии скоро рассмотрят

Ведомости

Американский сенатор Линдси Грэм заявил о скором рассмотрении в сенате США законопроекта, предусматривающего введение жестких санкций не только против России, но и против Китая и Индии. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.

«Сенат в ближайшее время рассмотрит законопроект о жестких санкциях – не только против России, но и против таких стран, как Китай и Индия, которые покупают российские энергоносители», – написал Грэм.

Он отметил, что документ содержит «президентскую оговорку», которая предоставляет Дональду Трампу максимальное преимущество. По мнению сенатора, пришло время изменить правила игры в отношении президента России Владимира Путина и его сторонников.

До этого бывший спикер палаты представителей Ньют Гингрич назвал данный законопроект очередным шагом в усилиях по оказанию давления на Москву.

Еще в апреле группа сенаторов, включая Грэма и демократа Ричарда Блюменталя из Коннектикута, представила законодательную инициативу, направленную на значительное ужесточение санкционного режима в отношении России. Предложенный документ предполагает введение вторичных санкций против торговых партнеров РФ. Так, предполагается установить импортные пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих у России нефть, газ, уран и другие ресурсы.

8 июля Трамп заявил о намерении США устроить России «маленький сюрприз» на фоне недовольства действиями Москвы относительно конфликта на Украине.

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