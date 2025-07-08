Трамп заявил о намерении США устроить России «маленький сюрприз»

Глава США на заседании также заявил, что всерьез рассматривает возможность одобрения нового законопроекта о санкциях против России. Он отметил свою решительность в этом вопросе. По его мнению, урегулирование конфликта на Украине оказалось гораздо более сложной задачей, чем он ожидал. Среди причин, по которым боевые действия затянулись, он выделил «очень хорошее вооружение», которым располагает украинская армия. Без поставок оружия, сказал Трамп, конфликт мог бы завершиться за 3–4 дня.