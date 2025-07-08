Трамп заявил о намерении США устроить России «маленький сюрприз»
На фоне недовольства действиями Москвы относительно конфликта на Украине США могут устроить России «маленький сюрприз», заявил американский президент Дональд Трамп на заседании кабинета в Белом доме. Конкретные возможные действия глава государства скрыл.
«Мы хотим устроить маленький сюрприз», – сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, каким образом он планирует выразить свое недовольство.
Глава США на заседании также заявил, что всерьез рассматривает возможность одобрения нового законопроекта о санкциях против России. Он отметил свою решительность в этом вопросе. По его мнению, урегулирование конфликта на Украине оказалось гораздо более сложной задачей, чем он ожидал. Среди причин, по которым боевые действия затянулись, он выделил «очень хорошее вооружение», которым располагает украинская армия. Без поставок оружия, сказал Трамп, конфликт мог бы завершиться за 3–4 дня.
Законопроект сенатора Линдси Грэма (республиканец от Южной Каролины, включен в российский перечень террористов и экстремистов) о санкциях США против России представят в конгрессе 9 июля. Трамп ранее говорил, что будет лично принимать решение о том, начнут ли действовать новые рестрикции.