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Трамп изучает законопроект о существенном ужесточении санкций против России

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность одобрения нового законопроекта о санкциях против России, отметив, что «очень решительно» относится к этому вопросу.

Глава Белого дома также выразил недовольство действиями российского президента Владимира Путина. На уточняющий вопрос, как именно он собирается выразить свое недовольство, американский лидер ответил уклончиво: «Я вам этого не скажу. Разве мы не хотим сделать небольшой сюрприз?»

Кроме того, Трамп признал, что конфликт на Украине оказался гораздо более сложным, чем он ожидал. По его словам, боевые действия затянулись в том числе из-за «очень хорошего вооружения», которым располагает украинская армия. По мнению президента США, если бы не поставки оружия, война могла бы завершиться за 3–4 дня.

Законопроект сенатора Линдси Грэма (республиканец от Южной Каролины, включен в российский перечень террористов и экстремистов) о санкциях США против России представят в конгрессе 9 июля. Комментируя законопроект ранее, президент Трамп заявил, что он будет лично принимать решения относительно того, вводить ли новые ограничительные меры или нет. Документом предлагается установить импортные пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих у Москвы нефть, газ, уран и другие ресурсы.

4 июля Трамп заявил, что разочарован беседой с лидером России Владимиром Путиным, так как считает, что он не стремится к завершению конфликта на Украине.

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