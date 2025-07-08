Трамп изучает законопроект о существенном ужесточении санкций против России

Законопроект сенатора Линдси Грэма (республиканец от Южной Каролины, включен в российский перечень террористов и экстремистов) о санкциях США против России представят в конгрессе 9 июля. Комментируя законопроект ранее, президент Трамп заявил, что он будет лично принимать решения относительно того, вводить ли новые ограничительные меры или нет. Документом предлагается установить импортные пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих у Москвы нефть, газ, уран и другие ресурсы.