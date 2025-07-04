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Трамп заявил, что очень разочарован разговором с Путиным

Он считает, что президент России не настроен на завершение украинского конфликта
Людмила Чернова
The White House
The White House

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован беседой с лидером России Владимиром Путиным, так как считает, что он не стремится к завершению конфликта на Украине. Об этом Трамп рассказал журналистам пула.

«Я очень разочарован сегодняшним разговором с президентом Путиным, потому что, по-моему, он не настроен на прекращение [конфликта]», – сказал Трамп.

Американский лидер снова назвал конфликт «войной Байдена», подчеркнув, что он не случился бы, если бы он на тот момент был президентом.

«Я оказался посередине всего этого, как и с иммиграцией и со многими другими вещами, которые они испортили. Но разговор [с Путиным] мне совсем не понравился», – добавил он.

Трамп также сообщил о запланированном на 4 июля разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

До самого вечера Трамп никак не комментировал разговор с Путиным. И только перед вылетом на мероприятие в Айову на просьбу журналистов поделиться деталями беседы с Путиным Трамп заявил, что это был длинный разговор, который не привел к продвижению по вопросу Украины. Он добавил, что они обсудили много тем, включая Иран.

3 июля помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что между Путиным и Трампом состоялся почти часовой телефонный разговор.

Ушаков отметил, что в ходе разговора обсуждалась ситуация на Украине. Трамп призвал к прекращению боевых действий, а Путин подтвердил приверженность политическому решению и проинформировал о реализации гуманитарных договоренностей. При этом он подчеркнул, что Россия не откажется от своих целей и устранения причин конфликта.

Путин и Трамп также обсудили международные вопросы, включая Иран, Сирию и Ближний Восток, договорившись продолжить диалог между ведомствами.

Стороны также выразили заинтересованность в реализации ряда двусторонних экономических проектов – в энергетике и исследовании космоса, добавил Ушаков.

Предыдущий телефонный контакт между лидерами состоялся 14 июня по инициативе Москвы. Тогда стороны обсудили обострение ситуации между Израилем и Ираном. Путин предлагал свою посредническую роль для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

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