Трамп заявил, что очень разочарован разговором с Путиным

До самого вечера Трамп никак не комментировал разговор с Путиным. И только перед вылетом на мероприятие в Айову на просьбу журналистов поделиться деталями беседы с Путиным Трамп заявил, что это был длинный разговор, который не привел к продвижению по вопросу Украины. Он добавил, что они обсудили много тем, включая Иран.