Российская делегация прибыла в Абу-Даби для переговоров с США и Украиной

Позже Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Уиткофф и Кушнер могут после трехсторонних переговоров в Абу-Даби отправиться в Россию для встречи с руководством страны. По словам источника агентства, представители США могут провести встречу с президентом России Владимиром Путиным уже на российской территории после завершения консультаций в ОАЭ.