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Кадочников назначен первым замминистра финансов

Анна Суслова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Заместитель министра финансов Павел Кадочников назначен первым заместителем министра финансов России, следует из распоряжения правительства РФ, размещенного на официальном портале правовой информации. Документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Назначить Кадочникова Павла Анатольевича первым заместителем министра финансов Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», – сказано в документе.

29 октября министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Кадочников будет заниматься бюджетом и межбюджетными отношениями.

В 2010–2013 гг. Кадочников занимал должность исполнительного директора Российского центра исследований АТЭС, с 2016 по 2018 г. являлся президентом Центра стратегических разработок.

До Кадочникова должность первого замминистра финансов РФ занимала Ирина Окладникова. О ее назначении Минфин РФ сообщил 25 июня 2024 г.

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