Кадочников назначен первым замминистра финансов
Заместитель министра финансов Павел Кадочников назначен первым заместителем министра финансов России, следует из распоряжения правительства РФ, размещенного на официальном портале правовой информации. Документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Назначить Кадочникова Павла Анатольевича первым заместителем министра финансов Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», – сказано в документе.
29 октября министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Кадочников будет заниматься бюджетом и межбюджетными отношениями.
В 2010–2013 гг. Кадочников занимал должность исполнительного директора Российского центра исследований АТЭС, с 2016 по 2018 г. являлся президентом Центра стратегических разработок.
До Кадочникова должность первого замминистра финансов РФ занимала Ирина Окладникова. О ее назначении Минфин РФ сообщил 25 июня 2024 г.