Мишустин назначил нового первого замминистра финансов и еще двух заместителей

Мишустин назначил нового первого замминистра финансов и еще двух заместителейМесто ушедшего в Минобороны Леонида Горнина займет Ирина Окладникова
Место первого замглавы Минфина, освободившееся после перехода Леонида Горнина в Минобороны, займет замминистра Ирина Окладникова, сообщил Минфин. Документ о назначении подписал премьер Михаил Мишустин. Окладникова курировала в Минфине три департамента: организации составления и исполнения федерального бюджета (занимается конфигурацией расходной части. – «Ведомости»), бюджетной политики в отраслях экономики (в сферу этого департамента входит главным образом господдержка компаний, в основном через субсидирование, например, в сфере авиаперелетов. – «Ведомости») и проектного финансирования и инвестиционной политики (отвечает за регулирование в таких сферах, как ГЧП, а также инструменты стимулирования капвложений, например СЗПК, СПИК и т. д. – «Ведомости»).
Кроме Окладниковой Мишустин назначил еще двух заместителей министра финансов. Ими стали Алексей Липаев (до повышения – замдиректора департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа) и Елена Яковлева (ранее – директор департамента бюджетной политики в сфере государственного управления, судебной системы, государственной гражданской службы). Оба департамента входили в зону ответственности Горнина.
Его ключевыми блоками были военная и правоохранительная служба и гособоронзаказ, а также бюджетная политика в отношении регионов.
Окладникова родилась в Красноярске. Она пришла на госслужбу в 2005 г. и около восьми лет проработала в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. В 2012 г. перешла в отдел промышленности гражданского назначения Минфина России, говорится на сайте ведомства. В том же году курирующим этот блок заместителем министра стал Андрей Иванов – также выходец из правительства Красноярского края. В 2020 г. он перешел из Минфина на должность первого замминистра экономического развития, где проработал до 2022 г.
Иванов и Окладникова – не единственные чиновники из числа руководителей Минфина, которые начинали карьеру в Красноярском крае. Например, в 2008 г. замминистра финансов был назначен Александр Новак. Он пришел в финансовое ведомство с должности главы правительства Красноярского края. Сейчас он работает вице-премьером федерального кабмина. В 2010 г. к Новаку в Минфине присоединился Михаил Котюков – сначала в статусе главы одного из департаментов, а с 2012 г. – заместителя министра. До переезда в Москву он работал министром финансов – вице-премьером Красноярского края. В 2023 г. Котюков был избран губернатором этого региона.
Источник «Ведомостей» в одной из крупнейших российских добывающих компаний отзывается об Окладниковой положительно. По его словам, она довольно сдержанна в коммуникации, но исключительно профессиональна. Другой собеседник, который пересекался с ней в ходе бюджетного процесса, отметил, что Окладникова при обсуждении расходов бюджета проявила твердость, которую от нее изначально мало кто ожидал. Он напомнил, что до Окладниковой эту сферу – ключевую для Минфина – курировала Татьяна Нестеренко. Она работала замминистра с 1998 по 2021 г. Казалось, что после ухода Нестеренко возникнет определенный вакуум, отметил источник. Но этого не произошло – Окладникова довольно быстро смогла адаптироваться к новым обязанностям.