Мишустин назначил нового первого замминистра финансов и еще двух заместителей

Источник «Ведомостей» в одной из крупнейших российских добывающих компаний отзывается об Окладниковой положительно. По его словам, она довольно сдержанна в коммуникации, но исключительно профессиональна. Другой собеседник, который пересекался с ней в ходе бюджетного процесса, отметил, что Окладникова при обсуждении расходов бюджета проявила твердость, которую от нее изначально мало кто ожидал. Он напомнил, что до Окладниковой эту сферу – ключевую для Минфина – курировала Татьяна Нестеренко. Она работала замминистра с 1998 по 2021 г. Казалось, что после ухода Нестеренко возникнет определенный вакуум, отметил источник. Но этого не произошло – Окладникова довольно быстро смогла адаптироваться к новым обязанностям.