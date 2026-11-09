Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,369+0,7%MSTT84,4+5,83%KLVZ1,932-0,72%IMOEX2 474,25+0,42%RTSI941,88-0,32%RGBI112,02+0,11%RGBITR778,4+0,21%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Файзуллин допустил корректировку ипотечных программ в России в 2027 году

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Ипотечные программы в России могут пересмотреть в 2027 г. с учетом результатов текущего периода. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в интервью журналисту ИС «Вести» Марии Кудрявцевой.

По его словам, ситуация на ипотечном рынке в целом остается стабильной и сопоставима с показателями 2025 г. При этом сокращение льготных программ приводит к снижению продаж жилья.

Министр также сообщил, что в России наблюдается снижение продаж как строящегося, так и уже готового жилья.

6 ноября «Ведомости» со ссылкой на данные экспресс-мониторинга аналитической компании Frank RG писали, что выдачи ипотеки в октябре рухнули почти вдвое относительно сентября: объем кредитов упал на 49,2% и составил 308,8 млрд руб., а их количество – на 38,8% до 75 500 штук. В годовой динамике сегмент просел на 36,2% по объему и на 26,4% по количеству. Средний чек за месяц снизился на 17,1% до 4,1 млн руб. (-16% год к году). Всего за 10 месяцев 2026 г. банки выдали ипотеки на 3,8 трлн руб., что на 24,3% выше, чем за аналогичный период 2025 г.

Читайте также:Ипотека рухнула почти вдвое в октябре
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её