Файзуллин допустил корректировку ипотечных программ в России в 2027 году

6 ноября «Ведомости» со ссылкой на данные экспресс-мониторинга аналитической компании Frank RG писали, что выдачи ипотеки в октябре рухнули почти вдвое относительно сентября: объем кредитов упал на 49,2% и составил 308,8 млрд руб., а их количество – на 38,8% до 75 500 штук. В годовой динамике сегмент просел на 36,2% по объему и на 26,4% по количеству. Средний чек за месяц снизился на 17,1% до 4,1 млн руб. (-16% год к году). Всего за 10 месяцев 2026 г. банки выдали ипотеки на 3,8 трлн руб., что на 24,3% выше, чем за аналогичный период 2025 г.