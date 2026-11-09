Файзуллин допустил корректировку ипотечных программ в России в 2027 году
Ипотечные программы в России могут пересмотреть в 2027 г. с учетом результатов текущего периода. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в интервью журналисту ИС «Вести» Марии Кудрявцевой.
По его словам, ситуация на ипотечном рынке в целом остается стабильной и сопоставима с показателями 2025 г. При этом сокращение льготных программ приводит к снижению продаж жилья.
Министр также сообщил, что в России наблюдается снижение продаж как строящегося, так и уже готового жилья.
6 ноября «Ведомости» со ссылкой на данные экспресс-мониторинга аналитической компании Frank RG писали, что выдачи ипотеки в октябре рухнули почти вдвое относительно сентября: объем кредитов упал на 49,2% и составил 308,8 млрд руб., а их количество – на 38,8% до 75 500 штук. В годовой динамике сегмент просел на 36,2% по объему и на 26,4% по количеству. Средний чек за месяц снизился на 17,1% до 4,1 млн руб. (-16% год к году). Всего за 10 месяцев 2026 г. банки выдали ипотеки на 3,8 трлн руб., что на 24,3% выше, чем за аналогичный период 2025 г.