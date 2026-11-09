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ЦБ повысил официальный курс доллара до 82,75 рубля

Анна Виноградова

Банк России установил официальный курс доллара на 10 ноября на уровне 82,7536 руб. Это на 61,5 коп. больше предыдущего значения, следует из данных регулятора.

На 7–9 ноября курс американской валюты составлял 82,1386 руб. Таким образом, доллар подорожал на 0,75%.

6 ноября ЦБ повысил официальный курс доллара на 7 ноября до 82,14 руб. Американская валюта тогда прибавила 35 коп. Курс евро вырос до 92,19 руб., а юаня – до 12,27 руб.

Днем ранее регулятор установил курс доллара на 6 ноября на уровне 81,79 руб. Это на 12 коп. больше предыдущего значения. Евро подорожал до 92,16 руб., юань – до 12,26 руб.

14 октября аналитики, опрошенные Банком России, повысили прогнозы по инфляции на 2026–2028 гг. Согласно результатам опроса, средний курс доллара в октябре – декабре 2026 г. ожидается на уровне 85,3 руб. В 2027 г. показатель может составить 89,4 руб., в 2028 г. – 94,8 руб.

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