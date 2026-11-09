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Гросси: атаки на ЗАЭС нарушают принципы ядерной безопасности

Анна Суслова
IAEA
IAEA

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить атаки на сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ в соцсети Х.

«Все подобные атаки на работников атомных станций должны немедленно прекратиться. Весь персонал атомных станций должен иметь возможность выполнять свою важную работу без излишнего стресса или страха», – сказал Гросси.

Гросси заявил, что атаки на сотрудников ЗАЭС неприемлемы и нарушают «неотъемлемые столпы ядерной безопасности».

9 ноября Гросси сообщил, что работник ЗАЭС погиб в результате атаки дрона. По его словам, происшествие случилось через несколько дней после гибели еще одного сотрудника станции в результате удара БПЛА.

6 ноября Гросси призвал прекратить военные действия вблизи ЗАЭС. В МАГАТЭ отметили, что атаки беспилотников затрагивают персонал атомной станции и города, в котором живут сотрудники. В частности, сообщается о гибели одного из работников Запорожской АЭС.

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