Гросси: атаки на ЗАЭС нарушают принципы ядерной безопасности
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить атаки на сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ в соцсети Х.
«Все подобные атаки на работников атомных станций должны немедленно прекратиться. Весь персонал атомных станций должен иметь возможность выполнять свою важную работу без излишнего стресса или страха», – сказал Гросси.
Гросси заявил, что атаки на сотрудников ЗАЭС неприемлемы и нарушают «неотъемлемые столпы ядерной безопасности».
9 ноября Гросси сообщил, что работник ЗАЭС погиб в результате атаки дрона. По его словам, происшествие случилось через несколько дней после гибели еще одного сотрудника станции в результате удара БПЛА.
6 ноября Гросси призвал прекратить военные действия вблизи ЗАЭС. В МАГАТЭ отметили, что атаки беспилотников затрагивают персонал атомной станции и города, в котором живут сотрудники. В частности, сообщается о гибели одного из работников Запорожской АЭС.