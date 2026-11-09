RINA: в Сербии расследуют гибель россиянки на курорте Златибор

31 июля в окрестностях Белграда в чемодане обнаружили тело россиянки. По предварительной и неофициальной информации, погибшей около 28 лет. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и криминалисты. 2 августа суд в Белграде арестовал на 30 суток гражданина Турции, которого подозревали в убийстве девушки. Во время допроса подозреваемый не признал свою вину.