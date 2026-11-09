RINA: в Сербии расследуют гибель россиянки на курорте Златибор
На курорте Златибор на западе Сербии было обнаружено тело 20-летней девушки. Об этом сообщило региональное информагентство RINA со ссылкой на правоохранителей. Предположительно, погибшая являлась гражданкой России.
Обстоятельства смерти девушки пока не известны. Осмотр места происшествия продолжается, полиция оцепила район, где жила девушка.
По данным издания Telegraf, девушка могла быть убита. Полиция подозревает гражданина России. На данный момент его разыскивают правоохранительные органы.
31 июля в окрестностях Белграда в чемодане обнаружили тело россиянки. По предварительной и неофициальной информации, погибшей около 28 лет. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и криминалисты. 2 августа суд в Белграде арестовал на 30 суток гражданина Турции, которого подозревали в убийстве девушки. Во время допроса подозреваемый не признал свою вину.