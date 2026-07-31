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Telegraf: в окрестностях Белграда нашли чемодан с телом россиянки

Ведомости

В окрестностях Белграда в чемодане обнаружили тело гражданки России. Об этом сообщает сербский портал Telegraf со ссылкой на правоохранителей.

По предварительной и неофициальной информации, погибшей около 28 лет.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и криминалисты, которые провели осмотр. Тело направили в институт судебной медицины, где после вскрытия должны установить точную причину смерти и официально подтвердить личность погибшей.

31 июля также стало известно, что полиция Таиланда задержала подозреваемых в убийстве 17-летнего брата и 22-летней сестры из России. Преступление произошло в Паттайе. По версии следствия, мотивом преступления стало желание завладеть мотоциклом жертв. Телеканал Thairath News сообщал, что правоохранители нашли пять тел на месте, которое указал один из подозреваемых.

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