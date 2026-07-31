Telegraf: в окрестностях Белграда нашли чемодан с телом россиянки

31 июля также стало известно, что полиция Таиланда задержала подозреваемых в убийстве 17-летнего брата и 22-летней сестры из России. Преступление произошло в Паттайе. По версии следствия, мотивом преступления стало желание завладеть мотоциклом жертв. Телеканал Thairath News сообщал, что правоохранители нашли пять тел на месте, которое указал один из подозреваемых.