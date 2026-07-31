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Пять тел нашли в Паттайе на месте, указанном подозреваемым в убийстве россиян

Ведомости

Правоохранители нашли пять тел на месте, которое указал подозреваемый в убийстве 17-летнего брата и 22-летней сестры Назимовых в Паттайе, сообщили в эфире телеканала Thairath News.

Задержанный указал на место, где, по его словам, должны были находиться тела Дианы и Романа Назимовых. Правоохранители нашли в районе горы Кхао Чи Чан пять тел.

31 июля газета Thairath News писала, что полиция Таиланда задержала двух человек по подозрению в убийстве россиян, мужчины признали вину. Брат и сестра скончались от огнестрельных ранений и избиения. Задержанные – 43-летний Тхану Кыттхонга и 39-летний Тхонгчай Синин (Тхонг). Предварительным мотивом убийства специалисты считают желание преступников завладеть мотоциклом жертв.

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