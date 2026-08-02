Подозреваемого в убийстве россиянки в Сербии арестовали на 30 суток
Суд в Белграде арестовал на 30 суток гражданина Турции, подозреваемого в убийстве гражданки России. Об этом сообщает Tanjug.
Прокуратура просила заключить подозреваемого под стражу из-за риска его побега, возможного давления на свидетелей, вероятности совершения новых преступлений, а также с учетом тяжести предъявленного обвинения и общественного резонанса.
Во время допроса подозреваемый не признал свою вину, сообщили в прокуратуре.
31 июля в окрестностях Белграда в чемодане обнаружили тело гражданки России. Останки направили в институт судебной медицины, где после вскрытия должны установить точную причину смерти. Погибшая – 28-летняя россиянка Людмила Туркова из Санкт-Петербурга. Она перестала выходить на связь с родственниками с 25 июля.