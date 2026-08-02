Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,732-0,15%APTK5,872+0,51%RGSS0,187-0,64%IMOEX2 226,36+0,75%RTSI882,61+1,25%RGBI115,22-0,33%RGBITR774,04-0,29%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Подозреваемого в убийстве россиянки в Сербии арестовали на 30 суток

Ведомости

Суд в Белграде арестовал на 30 суток гражданина Турции, подозреваемого в убийстве гражданки России. Об этом сообщает Tanjug.

Прокуратура просила заключить подозреваемого под стражу из-за риска его побега, возможного давления на свидетелей, вероятности совершения новых преступлений, а также с учетом тяжести предъявленного обвинения и общественного резонанса.

Во время допроса подозреваемый не признал свою вину, сообщили в прокуратуре.

31 июля в окрестностях Белграда в чемодане обнаружили тело гражданки России. Останки направили в институт судебной медицины, где после вскрытия должны установить точную причину смерти. Погибшая – 28-летняя россиянка Людмила Туркова из Санкт-Петербурга. Она перестала выходить на связь с родственниками с 25 июля.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте