Подозреваемого в убийстве россиянки в Сербии арестовали на 30 суток

31 июля в окрестностях Белграда в чемодане обнаружили тело гражданки России. Останки направили в институт судебной медицины, где после вскрытия должны установить точную причину смерти. Погибшая – 28-летняя россиянка Людмила Туркова из Санкт-Петербурга. Она перестала выходить на связь с родственниками с 25 июля.