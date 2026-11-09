Посол: у Австрии нет перспектив посредничества в украинском кризисе
Россия не видит возможностей для участия Австрии в урегулировании украинского кризиса в качестве посредника или предоставления площадки для переговоров. Об этом заявил посол РФ в Вене Андрей Грозов на международном круглом столе «Милитаризация Европы: что дальше?» на площадке ОБСЕ, передает «РИА Новости».
По его словам, посредник должен придерживаться равноудаленной позиции от всех сторон конфликта и выступать в роли честного брокера. Однако, как считает Грозов, нынешние австрийские власти не соответствуют этому принципу.
Дипломат отметил, что Вена полностью поддерживает Киев и следует установкам, поступающим из Брюсселя. В связи с этим российская сторона пока не усматривает возможности для позитивной посреднической роли Австрии.
9 ноября зять президента США Джаред Кушнер заявил, что для всеобъемлющего и прочного урегулирования конфликта на Украине потребуется прямое взаимодействие России и Европы по теме безопасности.
3 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие европейских стран в переговорах, подчеркнув, что стороны согласовали трехсторонний формат встречи.
Переговоры по Украине стартуют в Абу-Даби 10 ноября. От России примут участие помощник президента Владимир Мединский, два заместителя министра иностранных дел России – Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков и замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.