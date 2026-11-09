Посол: у Австрии нет перспектив посредничества в украинском кризисе

Россия не видит возможностей для участия Австрии в урегулировании украинского кризиса в качестве посредника или предоставления площадки для переговоров. Об этом заявил посол РФ в Вене Андрей Грозов на международном круглом столе «Милитаризация Европы: что дальше?» на площадке ОБСЕ, передает «РИА Новости».