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Посол: у Австрии нет перспектив посредничества в украинском кризисе

Ксения Наумчик

Россия не видит возможностей для участия Австрии в урегулировании украинского кризиса в качестве посредника или предоставления площадки для переговоров. Об этом заявил посол РФ в Вене Андрей Грозов на международном круглом столе «Милитаризация Европы: что дальше?» на площадке ОБСЕ, передает «РИА Новости».

По его словам, посредник должен придерживаться равноудаленной позиции от всех сторон конфликта и выступать в роли честного брокера. Однако, как считает Грозов, нынешние австрийские власти не соответствуют этому принципу.

Дипломат отметил, что Вена полностью поддерживает Киев и следует установкам, поступающим из Брюсселя. В связи с этим российская сторона пока не усматривает возможности для позитивной посреднической роли Австрии.

23 октября Австрия объявила четырех российских дипломатов в Вене персонами нон грата из-за подозрений в шпионаже. В тот же день замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский заявил, что реакция Москвы на высылку четырех российских дипломатов из Австрии будет неотвратимой.

9 ноября зять президента США Джаред Кушнер заявил, что для всеобъемлющего и прочного урегулирования конфликта на Украине потребуется прямое взаимодействие России и Европы по теме безопасности.

3 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие европейских стран в переговорах, подчеркнув, что стороны согласовали трехсторонний формат встречи.

Переговоры по Украине стартуют в Абу-Даби 10 ноября. От России примут участие помощник президента Владимир Мединский, два заместителя министра иностранных дел России – Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков и замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.

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