МИД: Москва неотвратимо отреагирует на высылку российских дипломатов из Австрии
Реакция Москвы на высылку четырех российских дипломатов из Австрии будет неотвратимой. Об этом заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.
«Реакция последует неотвратимо», – сказал он прессе (цитата по «РИА Новости»).
23 октября Австрия объявила четырех российских дипломатов в Вене персонами нон грата из-за подозрений в шпионаже. По данным издания Profil, в конце лета минобороны Австрии разослало сотрудникам вооруженных сил страны и полиции письмо с предупреждением «о попытках контакта со стороны предполагаемых агентов» и запросило любую информацию. В распространенном списке содержалось 21 имя с фотографиями. Глава австрийского МИДа Беате Майнль-Райзингер сначала говорила, что этих данных недостаточно для высылки более 20 лиц из страны. По ее словам, о 21 предполагаемом шпионе они узнали из СМИ, а для обоснования депортации нужна «более конкретная, юридически значимая информация».
Результатом споров о шпионах стала высылка из Австрии четырех дипломатов.