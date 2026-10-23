МИД: Москва неотвратимо отреагирует на высылку российских дипломатов из Австрии

23 октября Австрия объявила четырех российских дипломатов в Вене персонами нон грата из-за подозрений в шпионаже. По данным издания Profil, в конце лета минобороны Австрии разослало сотрудникам вооруженных сил страны и полиции письмо с предупреждением «о попытках контакта со стороны предполагаемых агентов» и запросило любую информацию. В распространенном списке содержалось 21 имя с фотографиями. Глава австрийского МИДа Беате Майнль-Райзингер сначала говорила, что этих данных недостаточно для высылки более 20 лиц из страны. По ее словам, о 21 предполагаемом шпионе они узнали из СМИ, а для обоснования депортации нужна «более конкретная, юридически значимая информация».