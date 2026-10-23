Австрия объявила персонами нон грата четырех российских дипломатов

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер сначала заявляла, что этих данных недостаточно для высылки более 20 лиц из страны. По ее словам, о 21 предполагаемом шпионе они узнали из СМИ, но для обоснования депортации необходима «более конкретная, юридически значимая информация».