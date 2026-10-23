Австрия объявила персонами нон грата четырех российских дипломатов
Австрия объявила четырех российских дипломатов в Вене персонами нон грата из-за подозрений в шпионаже, пишет издание Profil.
В материале утверждается, что минобороны Австрии в августе разослало сотрудникам вооруженных сил страны и полиции письмо с предупреждением «о попытках контакта со стороны предполагаемых агентов» и запросило любую информацию. По данным издания, в распространенном списке содержалось 21 имя с фотографиями.
Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер сначала заявляла, что этих данных недостаточно для высылки более 20 лиц из страны. По ее словам, о 21 предполагаемом шпионе они узнали из СМИ, но для обоснования депортации необходима «более конкретная, юридически значимая информация».
Итогами споров о шпионах в Австрии стала высылка четырех дипломатов. МИД Австрии намерен передать предписание покинуть страну в посольство РФ. Российское диппредставительство и МИД России пока не комментировали решение Вены.
4 мая МИД Австрии объявлял о высылке трех российских дипломатов, которых также заподозрили в шпионаже. В МИД РФ после этого заявляли, что Австрия получит «по заслугам» за высылку дипломатов.