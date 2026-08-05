МИД РФ: Австрия получит «по заслугам» за высылку российских дипломатов
Российская сторона обязательно даст ответ на решение Австрии объявить российских дипломатов персонами нон грата. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский, передает «РИА Новости».
«Австрия, безусловно, получит, как говорится, по заслугам», – отметил Люблинский.
По его словам, Москва всегда реагирует на недружественные шаги. Ответные меры не всегда являются симметричными или публичными, но всегда оказываются точными и чувствительными для оппонентов.
7 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила действия властей Австрии. Она подчеркнула, что Россия считает их «абсолютно надуманными, откровенно недружественными и политически мотивированными».
4 мая агентство Reuters со ссылкой на австрийское правительство сообщило о высылке трех российских дипломатов, которых в Вене заподозрили в шпионаже. Основанием для подозрений, как уточнялось в публикации, послужило наличие «антенного леса» на крыше здания посольства России.