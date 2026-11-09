МИД Франции вызвал иранского дипломата из-за кибератак на холодильники

Министерство иностранных дел Франции вызвало поверенного в делах Ирана после хакерских атак, в результате которых в магазинах по всей Европе вышли из строя холодильные установки. Париж обвиняет в причастности к инцидентам Корпус стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы французского МИДа Жан-Ноэля Барро.