МИД Франции вызвал иранского дипломата из-за кибератак на холодильники
Министерство иностранных дел Франции вызвало поверенного в делах Ирана после хакерских атак, в результате которых в магазинах по всей Европе вышли из строя холодильные установки. Париж обвиняет в причастности к инцидентам Корпус стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы французского МИДа Жан-Ноэля Барро.
Министр заявил, что произошедшее повлечет последствия для Тегерана. По его словам, Франция намерена добиваться введения санкций против Ирана на уровне Евросоюза.
12 октября произошла массовая кибератака на супермаркеты во Франции. Злоумышленники получили удаленный доступ к холодильному оборудованию почти 700 магазинов, включая торговые точки Carrefour, Leclerc, Monoprix, Intermarché и Coopérative U. В Эльзасе два супермаркета из-за кибератаки потеряли в общей сложности 270 000 евро, уточнил BFMTV. Она также могла затронуть магазины Metro, независимые торговые точки и мясные лавки.
5 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес России в причастности хакерских групп к кибератакам на холодильники абсурдными. По его словам, обвинения в адрес России выдвигаются без каких-либо подтверждений.