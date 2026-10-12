BFMTV: кибератака вывела из строя холодильники сотен супермаркетов во Франции
Кибератака на системы управления холодильным оборудованием затронула около 400 супермаркетов во Франции и могла привести к порче продуктов на несколько миллионов евро. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники.
По данным телеканала, хакеры удаленно изменили настройки температуры холодильных установок, работающих на программном обеспечении датской компании Danfoss. Под удар попали некоторые старые версии программы.
В Эльзасе два супермаркета из-за кибератаки потеряли в общей сложности 270 000 евро, уточнил BFMTV. Она также могла затронуть магазины Metro, независимые торговые точки и мясные лавки.
Отмечается, что злоумышленники могли воспользоваться функцией автоматического размораживания холодильного оборудования, которая предназначена для удаления наледи и в обычных условиях может работать до двух часов в сутки.
7 октября The Wall Street Journal писала, что хакеры атаковали с помощью ИИ-агентов крупнейшие банки Южной Кореи. Злоумышленники поразили как минимум семь южнокорейских финансовых компаний, получив доступ к личной информации 68 000 человек. По данным издания, следователи обнаружили признаки использования китайского инструмента кибербезопасности Artex AI.