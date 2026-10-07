WSJ: хакеры с помощью ИИ-агента атаковали крупнейшие банки Южной Кореи

Среди похищенных данных оказалась информация о годовых доходах некоторых клиентов и лимитах по потребительским кредитам. Власти пока не установили личности злоумышленников. Атаки проводились более чем с двух десятков интернет-адресов примерно в 12 странах, включая США, Японию и Германию.