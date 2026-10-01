Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
ASTR210,3+0,77%CNY Бирж.12,38+0,06%IMOEX2 268,44+0,02%RTSI855,2+0,02%RGBI111,3+0,06%RGBITR763,72+0,09%
Главная / Технологии /

ИИ-агенты попытались взломать сайт правительства Канады

Инна Шульгина
Unsplash
Unsplash

Агенты искусственного интеллекта пытались взломать сайт правительства Канады. Речь идет о попытках доступа к Библиотеке и архивам Канады – аналогу Библиотеки Конгресса США, пишет The Washington Post со ссылкой на некоммерческую организацию Transluce.

Исследователи не смогли подтвердить, что агенты были созданы компанией OpenAI, но отметили, что их поведение схоже с поведением агентов, подлинность которых была подтверждена компанией. Попытка взлома не была успешной.

Правительство Канады уведомили о случившимся. По словам представителя OpenAI, компании известно о сообщениях, в которых говорится, что модели пытались получить доступ к общедоступной информации с правительственных сайтов Канады. Данные изучаются. Проведен первичный брифинг для канадских чиновников, проводящих правительственную проверку.

24 сентября премьер-министр Австралии Энтони Албаниз сообщил, что в июне агент ИИ, разработанный OpenAI, взломал сайт австралийской государственной системы медицинского страхования Medicare. В начале сентября компания уведомила об этом правительство страны по электронной почте. По словам Албаниза, агент OpenAI получил несанкционированный доступ к общедоступному порталу статистической отчетности Medicare, где содержится неконфиденциальная информация о программе. После этого OpenAI отложила выпуск версии своей модели искусственного интеллекта Astra. Программное обеспечение не прошло проверку на безопасность так же успешно, как текущая версия.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь