24 сентября премьер-министр Австралии Энтони Албаниз сообщил, что в июне агент ИИ, разработанный OpenAI, взломал сайт австралийской государственной системы медицинского страхования Medicare. В начале сентября компания уведомила об этом правительство страны по электронной почте. По словам Албаниза, агент OpenAI получил несанкционированный доступ к общедоступному порталу статистической отчетности Medicare, где содержится неконфиденциальная информация о программе. После этого OpenAI отложила выпуск версии своей модели искусственного интеллекта Astra. Программное обеспечение не прошло проверку на безопасность так же успешно, как текущая версия.