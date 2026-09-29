OpenAI отложила выпуск новой версии ИИ-модели Astra

Руководитель отдела систем безопасности OpenAI Саачи Джейн заявил, что модель не оправдала ожиданий компании в том, что касается «соблюдения ограничений и авторизации, а также обратной связи с пользователем о проделанной работе». Вместе с тем версия GPT-6.1 Astra действительно стала лучше справляться с так называемой «ленивостью» модели, которая проявляется в том, что она не может выполнить поставленную задачу.