OpenAI создаст рабочую группу после взлома правительственного сайта Австралии

Новая рабочая группа OpenAI будет включать в себя независимых экспертов из Австралии и «разрабатывать практические политические рекомендации по управлению рисками», связанными с все более совершенными ИИ-системами. Основное внимание будет уделяться улучшению системы оповещения и координации с правительством. Компания также будет оказывать поддержку правительству Австралии и отраслевым организациям, предоставляя кредиты из своего фонда Daybreak for Frontline Defenders и техническую помощь для укрепления киберзащиты критически важной инфраструктуры.