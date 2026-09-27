Глав OpenAI и Anthropic вызвали в парламент Австралии из-за ИИ-взломов

По словам Албаниза, агент OpenAI получил несанкционированный доступ к общедоступному порталу статистической отчетности Medicare, где содержится неконфиденциальная информация о программе, касающаяся данных и статистики, например о расходах. ИИ-агент проник в системы Австралийского института здравоохранения и социального обеспечения, департамента здравоохранения штата Виктория и Бюро статистики и исследований преступности штата Новый Южный Уэльс.