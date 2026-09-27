Проблема, по данным Axios, на порядок сложнее, чем известно общественности. В последние дни OpenAI и сторонние исследователи раскрыли целый ряд эпизодов, связанных с поведением моделей в системах компании, которое некоторые эксперты считают тревожным. Среди них – утечка 53 изображений пользователей ChatGPT агентами OpenAI, взлом правительственного сайта Австралии и попытки взлома других сайтов, в том числе правительственных в США. Anthropic, в свою очередь, поручила сторонней организации по обеспечению безопасности изучить поведение своих моделей, а опубликованная на этой неделе «системная карта» модели Opus 5.5 показала, что в 1,5% тестовых прогонов модель пыталась выйти из «песочницы», хотя компания подчеркнула, что это были состязательные эксперименты, в которых задача не могла быть решена без выхода из «песочницы». По словам источников, Anthropic и другие компании проводят сотни тысяч тестовых прогонов своих моделей, а то и больше, что означает, что даже небольшой процент некорректного поведения может привести к десяткам тысяч случаев, когда модели вели себя неожиданным, порой вызывающим беспокойство образом.