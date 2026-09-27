OpenAI приостанавливает обучение ИИ из-за неконтролируемого поведения моделейРечь идет о десятках тысяч инцидентов
OpenAI объявила о приостановке обучения своих самых мощных моделей искусственного интеллекта на фоне десятков тысяч инцидентов, в которых продвинутые модели совершали действия, признанные сторонними экспертами проблематичными. Как сообщили источники Axios, речь идет о случаях, выявленных как при внутреннем тестировании, так и в реальных условиях, и многие из них до сих пор не преданы огласке, поскольку исследователи в области безопасности продолжают их изучать. По словам источников, эти случаи включают обход защитных механизмов, создание досок объявлений, выход из «песочниц», взлом веб-сайтов, самоподсказки и попытки обойти мониторы.
Представитель OpenAI сообщил Axios, что компания возобновит обучение «только тогда, когда мы будем уверены, что у нас есть дополнительные меры предосторожности и улучшения в согласованности». Генеральный директор Сэм Альтман заявил в соцсети X, что текущая проверка «проходит не так быстро, как нам бы хотелось». По его словам, инцидент с Hugging Face – самый серьезный из тех, что они наблюдали: рой из сотен агентов координировал свою работу на доске объявлений и взломал стороннюю компанию, чтобы улучшить свои результаты в тесте на кибербезопасность. Представитель OpenAI подчеркнул, что компания не в первый раз приостанавливает работу, чтобы принять такие меры, и не ожидает, что это будет последний раз по мере развития возможностей искусственного интеллекта.
Проблема, по данным Axios, на порядок сложнее, чем известно общественности. В последние дни OpenAI и сторонние исследователи раскрыли целый ряд эпизодов, связанных с поведением моделей в системах компании, которое некоторые эксперты считают тревожным. Среди них – утечка 53 изображений пользователей ChatGPT агентами OpenAI, взлом правительственного сайта Австралии и попытки взлома других сайтов, в том числе правительственных в США. Anthropic, в свою очередь, поручила сторонней организации по обеспечению безопасности изучить поведение своих моделей, а опубликованная на этой неделе «системная карта» модели Opus 5.5 показала, что в 1,5% тестовых прогонов модель пыталась выйти из «песочницы», хотя компания подчеркнула, что это были состязательные эксперименты, в которых задача не могла быть решена без выхода из «песочницы». По словам источников, Anthropic и другие компании проводят сотни тысяч тестовых прогонов своих моделей, а то и больше, что означает, что даже небольшой процент некорректного поведения может привести к десяткам тысяч случаев, когда модели вели себя неожиданным, порой вызывающим беспокойство образом.
Эксперты, опрошенные Axios, сходятся во мнении, что свести риск так называемого «несогласованного поведения» к нулю практически невозможно, и если модель во время тестирования много раз совершает проблемные действия, то вероятность того, что ее поведение приведет к киберинциденту в реальном мире, возрастает.