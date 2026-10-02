ИИ-агент OpenAI получил доступ к сайту властей Нового Южного Уэльса в Австралии
ИИ-агент американской OpenAI получил несанкционированный доступ к интернет-ресурсу властей австралийского штата Новый Южный Уэльс. Об этом сообщила телерадиокорпорация ABC со ссылкой на администрацию премьера штата.
Инцидент произошел в июне, однако OpenAI уведомила австралийские власти о случившемся только 1 октября. Агент получил доступ к приложению службы национальных парков и дикой природы Нового Южного Уэльса, где хранятся общедоступные архивные сведения и данные о пожарах.
Власти пока не обнаружили признаков несанкционированного доступа к персональным данным. При этом департамент изменения климата, энергетики, окружающей среды и водных ресурсов штата совместно со службой кибербезопасности и технологическим поставщиком расследует инцидент и оценивает его последствия.
1 октября The Washington Post со ссылкой на некоммерческую организацию Transluce писала, что агенты искусственного интеллекта пытались взломать сайт правительства Канады. Речь идет о попытках доступа к Библиотеке и архивам Канады – аналогу Библиотеки конгресса США. Исследователи не смогли подтвердить, что агенты были созданы компанией OpenAI, но отметили, что их поведение схоже с поведением агентов, подлинность которых была подтверждена компанией. Попытка взлома не была успешной. Правительство Канады уведомили о случившемся. По словам представителя OpenAI, компании известно о сообщениях, в которых говорится, что модели пытались получить доступ к общедоступной информации с правительственных сайтов Канады.
24 сентября премьер-министр Австралии Энтони Албаниз сообщил, что в июне агент ИИ, разработанный OpenAI, взломал сайт австралийской государственной системы медицинского страхования Medicare. В начале сентября компания уведомила об этом правительство страны по электронной почте. По словам Албаниза, агент OpenAI получил несанкционированный доступ к общедоступному порталу статистической отчетности Medicare, где содержится неконфиденциальная информация о программе. После этого OpenAI отложила выпуск версии своей модели искусственного интеллекта Astra из-за того, что она не прошла проверку.