1 октября The Washington Post со ссылкой на некоммерческую организацию Transluce писала, что агенты искусственного интеллекта пытались взломать сайт правительства Канады. Речь идет о попытках доступа к Библиотеке и архивам Канады – аналогу Библиотеки конгресса США. Исследователи не смогли подтвердить, что агенты были созданы компанией OpenAI, но отметили, что их поведение схоже с поведением агентов, подлинность которых была подтверждена компанией. Попытка взлома не была успешной. Правительство Канады уведомили о случившемся. По словам представителя OpenAI, компании известно о сообщениях, в которых говорится, что модели пытались получить доступ к общедоступной информации с правительственных сайтов Канады.