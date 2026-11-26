Посла РФ вызвали в МИД Швеции из-за инцидента с БПЛА в Польше
МИД Швеции вызвал посла России. Поводом стали обвинения Москвы в якобы нарушении воздушного пространства Польши и «из-за провокаций в Дании». Об этом сообщается на сайте шведского внешнеполитического ведомства.
«Швеция оказывает полную поддержку нашим союзникам – Польше и Дании. Попытки России разделить Европу и подорвать поддержку Украины не увенчаются успехом», – заявила глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард.
По ее словам, поддержка Украины остается главным внешнеполитическим приоритетом Стокгольма. На встрече с российским послом она также подтвердила намерение Швеции, Евросоюза (ЕС) и НАТО продолжать поддерживать Киев.
25 ноября посольство России в Варшаве отвергло обвинения в нарушении воздушного пространства Польши. Накануне российскому послу Георгию Михно вручили ноту протеста в связи с предполагаемым попаданием российских ракет на территорию республики 20 ноября.
20 ноября глава датского МИДа объявил российского военного атташе персоной нон грата и потребовал покинуть страну в течение семи дней. Решение принято на фоне дела о сорванном покушении на территории Дании, которое Копенгаген связывает с Москвой.
В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что уровень фейка, который был использован Данией в качестве предлога для высылки российского военного атташе с территории королевства, поражает.