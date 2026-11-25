Посла вызвали в МИД Польши накануне. Пресс-секретарь МИД Польши Мацей Вевюр говорил, что Варшава выразила решительный протест. По его словам, эти действия опасны «не только для нашего воздушного пространства и граждан, но и для наших союзников по НАТО».