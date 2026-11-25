Посол России отверг обвинения в нарушении воздушного пространства Польши
Российский посол в Польше Георгий Михно отверг обвинения в сторону Москвы в нарушении воздушного пространства. Об этом сообщили в диппредставительстве.
«С российской стороны было подчеркнуто, что мы считаем абсолютно неприемлемой практику, при которой обвинения в адрес России – суверенного государства – выдвигаются на основе предвзятых соображений политической конъюнктуры с заранее назначенным виновником», – говорится в сообщении.
В посольстве заявили, что особое возмущение вызывает характер сопровождающей данные инциденты публичной риторики, которая выдержана в «откровенно русофобском ключе и не оставляет сомнений в том, что ее целью является дальнейшее нагнетание антироссийских настроений в Польше».
Посла вызвали в МИД Польши накануне. Пресс-секретарь МИД Польши Мацей Вевюр говорил, что Варшава выразила решительный протест. По его словам, эти действия опасны «не только для нашего воздушного пространства и граждан, но и для наших союзников по НАТО».
Обмен позициями происходит после инцидента, произошедшего 20 ноября. Тогда полиция Польши сообщила о падении неизвестного объекта в поле неподалеку от населенного пункта Хмелек в Люблинском воеводстве. В результате его крушения началось возгорание.