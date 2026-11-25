Запорожская АЭС перешла на аварийные дизель-генераторы
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) осталась без внешнего электроснабжения и перешла на резервные источники питания, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Это 28-е полное отключение внешнего электроснабжения станции с начала конфликта.
Связь ЗАЭС с последней действовавшей внешней линией электропередачи «Ферросплавная-1» была потеряна в 5:28 по местному времени. Аварийные дизель-генераторы обеспечивают работу систем, необходимых для поддержания ядерной и физической безопасности станции.
По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, находящиеся на ЗАЭС специалисты агентства устанавливают причину и место отключения линии.
8 ноября ЗАЭС уже оставалась без внешнего электроснабжения из-за повреждения линии «Ферросплавная-1», сообщала пресс-служба станции. Вечером того же дня после завершения ремонтных работ подачу электроэнергии восстановили, а дизель-генераторы перевели в режим дежурства.
2 ноября постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с Гросси ситуацию на ЗАЭС. В ходе встречи российский дипломат обратил внимание на угрозы безопасности сотрудников станции и жителей Энергодара.