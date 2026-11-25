Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) осталась без внешнего электроснабжения и перешла на резервные источники питания, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Это 28-е полное отключение внешнего электроснабжения станции с начала конфликта.