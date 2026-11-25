Среди сегментов самыми динамично растущими стали реклама в интернет-сервисах и реклама вне дома (Out-of-Home, OOH; включает в себя наружную рекламу, а также рекламу на внешних и внутренних поверхностях транспорта и экранах внутри помещений). Оба увеличились на 9%: первый – до 391,5–393,5 млрд руб. второй – до 85–86 млрд руб. Также рост показал видеосегмент (включает в себя затраты на размещения на ТВ и в онлайн-видео) – на 3% до 213–215 млрд руб. Падение зафиксировано у сегментов издательского бизнеса и аудио. В первом случае – на 5% до 15,4–15,6 млрд руб., во втором – на 4% до 16,9–17,1 млрд руб.