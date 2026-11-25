Рекламный рынок в январе – сентябре продолжил расти ниже инфляцииТемпы роста выше рынка показали только сегменты интернет-сервисов и рекламы вне дома
Российский рекламный рынок в январе – сентябре 2026 г. вырос на 6% в сравнении с тем же периодом 2025 г. и составил 720–725 млрд руб. (здесь и далее – за вычетом НДС), следует из оценки совета экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Годовая инфляция в России в сентябре 2026 г. составила 6,35%, следует из данных Росстата. В январе – сентябре 2025 г. динамика роста была чуть выше и достигла 8%.
Среди сегментов самыми динамично растущими стали реклама в интернет-сервисах и реклама вне дома (Out-of-Home, OOH; включает в себя наружную рекламу, а также рекламу на внешних и внутренних поверхностях транспорта и экранах внутри помещений). Оба увеличились на 9%: первый – до 391,5–393,5 млрд руб. второй – до 85–86 млрд руб. Также рост показал видеосегмент (включает в себя затраты на размещения на ТВ и в онлайн-видео) – на 3% до 213–215 млрд руб. Падение зафиксировано у сегментов издательского бизнеса и аудио. В первом случае – на 5% до 15,4–15,6 млрд руб., во втором – на 4% до 16,9–17,1 млрд руб.
Также совет экспертов АКАР раскрыл свою оценку рекламного рынка за первое полугодие 2026 г. в сравнении с тем же периодом 2025 г. Согласно ей, рынок увеличился на 6% и достиг 445–450 млрд руб. Лидерами по динамике роста тоже были сегменты интернет-сервисов (+9%; 235–237 млрд руб.) и OOH (+9%; 51–52 млрд руб.).