13 ноября Целиков писал, что в Россию за январь – октябрь 2026 г. ввезли 71 легковой автомобиль старше 30 лет. Это больше, чем за весь 2025 г., когда импорт составил 62 машины. По его словам, рекордным за последние годы стал 2023 г., когда в страну поставили 119 автомобилей такого возраста. Чаще всего в 2026 г. ввозили машины Mercedes-Benz – 24 единицы и BMW – 16. Также в списке оказались Toyota (пять автомобилей), Honda (четыре), Porsche и Volkswagen (по три). Среди других марок эксперт упомянул ВАЗ-2101, ГАЗ-24 и ЗАЗ-965. Самой востребованной моделью стал Mercedes-Benz E-класса – в Россию ввезли 10 таких автомобилей.