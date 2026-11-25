Импорт подержанных автомобилей в Россию за 10 месяцев снизился на 4%
Ввоз легковых автомобилей с пробегом и старше трех лет в Россию в январе – октябре 2026 г. сократился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 368 400 машин. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.
При этом импорт автомобилей с правым рулем вырос на 19,2% до 218 200 единиц. Поставки машин с левым рулем, напротив, уменьшились на 24,8% до 150 200.
Среди праворульных автомобилей лидируют Toyota (33,2% импорта), Honda (29,6%), Suzuki (9,3%), Mazda (5,3%) и Volkswagen (3,9%). В сегменте леворульных машин наиболее популярны Volkswagen (20%), Audi (9%), Kia (8,5%), BMW (7,7%) и Hyundai (7,4%).
Целиков ожидает, что по итогам всего года снижение импорта окажется более значительным. По его словам, IV квартал 2025 г. был рекордным по объему ввоза.
13 ноября Целиков писал, что в Россию за январь – октябрь 2026 г. ввезли 71 легковой автомобиль старше 30 лет. Это больше, чем за весь 2025 г., когда импорт составил 62 машины. По его словам, рекордным за последние годы стал 2023 г., когда в страну поставили 119 автомобилей такого возраста. Чаще всего в 2026 г. ввозили машины Mercedes-Benz – 24 единицы и BMW – 16. Также в списке оказались Toyota (пять автомобилей), Honda (четыре), Porsche и Volkswagen (по три). Среди других марок эксперт упомянул ВАЗ-2101, ГАЗ-24 и ЗАЗ-965. Самой востребованной моделью стал Mercedes-Benz E-класса – в Россию ввезли 10 таких автомобилей.
9 ноября сообщалось, что с начала 2022 г. по октябрь 2026 г. в Россию ввезли 4,79 млн автомобилей. В общий объем вошли 4,46 млн легковых автомобилей и 330 000 легких коммерческих и грузовых машин. Новые автомобили составили 59% импорта (2,83 млн), машины с пробегом – 41% (1,96 млн). Крупнейшим поставщиком новых автомобилей стал Китай, на который пришлось 77,5% ввоза. Следом идут Киргизия (8,7%), Казахстан (4,1%), Белоруссия (3%) и Южная Корея (1,7%). Среди подержанных машин лидирует Япония с долей 54,4%. На Южную Корею пришлось 12,2% поставок, на Китай – 10,3%, на Белоруссию – 8,1%, на Армению – 3,8%.