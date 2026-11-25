Днем ранее заведующая отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи и сестра главы КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон призвала закрыть швейцарское посольство. Она раскритиковала решение швейцарских властей внести международный детский лагерь «Сондовон» в санкционный список. Ё Чжон указала, что Берн принял такое решение спустя несколько дней после визита в КНДР главы МИД Швейцарии, заявившего о готовности развивать диалог и сотрудничество.