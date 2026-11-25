КНДР объявила представителя дипбюро Швейцарии персоной нон грата
Власти КНДР объявили представителя дипломатического бюро Швейцарии Астьера Сильвайна персоной нон грата и потребовали закрыть представительство в Пхеньяне. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Представителя вызвали в МИД Северной Кореи, где глава департамента Европы Пак Хён Су вручил ему соответствующую ноту. Согласно требованию, дипломат должен покинуть страну в течение 48 часов.
В северокорейском внешнеполитическом ведомстве объяснили решение действиями Берна, который включил международный детский лагерь Сондовон в санкционный список. В Пхеньяне заявили, что считают такие меры посягательством на суверенные права КНДР и интересы ее граждан.
Днем ранее заведующая отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи и сестра главы КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон призвала закрыть швейцарское посольство. Она раскритиковала решение швейцарских властей внести международный детский лагерь «Сондовон» в санкционный список. Ё Чжон указала, что Берн принял такое решение спустя несколько дней после визита в КНДР главы МИД Швейцарии, заявившего о готовности развивать диалог и сотрудничество.
28 сентября Евросоюз включил международный детский лагерь «Сондовон» в санкционный список.