ЕС ввел санкции против главы Татарстана

23 сентября ЕС снял санкции с бывшего ректора Крымского университета им. Вернадского Андрея Фалалеева. Из санкционного списка помимо Фалалеева также исключили бизнесмена Алишера Усманова, банкира Михаила Фридмана и компанию Redbird Corporate Services. Reuters писало, что послы 27 стран ЕС согласовали снятие санкций с Усманова и Фридмана. Вместе с тем впервые в истории Евросоюз согласовал продление санкций против России сразу на три года. Всего в список включены около 3000 физических и юридических лиц.