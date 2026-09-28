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ЕС ввел санкции против главы Татарстана

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Евросоюз включил главу Татарстана Рустама Минниханова в санкционный список, сообщили в Совете Евросоюза.

Причиной в Евросовете назвали его содействие вывозу детей из зоны боевых действий на Украине в детские лагеря на территории республики.

Всего в рамках решения санкции введены против 10 физических лиц и 17 организаций. В их числе: московский городской комитет по туризму, детские лагеря и спортивные центры в России и на «временно оккупированных территориях Украины», международный детский лагерь Сондовон.

25 сентября Евросоюз ввел санкции против бывшего главного редактора телеканала RT France Ксении Федоровой. Причиной в документах союза указано то, что она участвовала «в реализации и распространении редакционной политики телеканала, включая пророссийские нарративы в контексте украинского конфликта». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти санкции незаконными. По его словам, это неприкрытое давление на СМИ.

23 сентября ЕС снял санкции с бывшего ректора Крымского университета им. Вернадского Андрея Фалалеева. Из санкционного списка помимо Фалалеева также исключили бизнесмена Алишера Усманова, банкира Михаила Фридмана и компанию Redbird Corporate Services. Reuters писало, что послы 27 стран ЕС согласовали снятие санкций с Усманова и Фридмана. Вместе с тем впервые в истории Евросоюз согласовал продление санкций против России сразу на три года. Всего в список включены около 3000 физических и юридических лиц.

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