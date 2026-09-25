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Главная / Политика /

Песков назвал санкции против экс-главы RT France неприкрытым давлением на СМИ

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Санкции Европейского союза против бывшего главного редактора телеканала RT France Ксении Федоровой незаконны. Это неприкрытое давление на СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это преследование представителей средств массовой информации. Это подавление любого инакомыслия в стране», – сказал он.

О санкциях против Федоровой ЕС сообщил утром 25 сентября. Причиной в документах союза указано то, что она участвовала «в реализации и распространении редакционной политики телеканала, включая пророссийские нарративы в контексте украинского конфликта».

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия примет ответные меры: «На русофобские выпады соответствующих стран <...> будет дан надлежащий ответ».

С начала спецоперации на территории Украины российские СМИ неоднократно попадали под ограничения со стороны ЕС, США и Великобритании. В марте 2022 г. ЕС объявил о приостановке вещания двух российских СМИ – Sputnik и RT, в том числе RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish. Лицензию на вещание телеканала RT также отозвали медиарегуляторы Великобритании, Австрии и Канады.

20 января 2023 г. RT сообщил о блокировке счетов телеканала во Франции. Со ссылкой на газету Le Monde телеканал рассказал, что это было сделано по требованию главного управления казначейства при минфине страны.

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