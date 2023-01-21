МИД пообещал ответить на блокировку счетов RT во Франции

В посольстве РФ во Франции также заявили «РИА Новости», что блокировка счетов телеканала является вопиющим нарушением принципов свободы СМИ, выходящим за рамки санкций Евросоюза против России. Там добавили, что еще до начала специальной военной операции России на Украине республика проводила «ущемляющую свобода слова, дискриминационную политику» в отношении телеканала RT France. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала инофрмацию о блокировке: »Вот такое вот либерте, эгалите и фратерните», – написала она в своем Telegram-канале.