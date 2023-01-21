МИД пообещал ответить на блокировку счетов RT во Франции
Блокировка счетов RT France во Франции приведет к ответным мерам со стороны Москвы в отношении французских СМИ в России, сообщили «РИА Новости» в МИД. Ранее телеканал заявил, что счета RT France заморозили по распоряжению французских властей в связи с девятым пакетом санкций.
«Они [меры] будут такими, что их запомнят, если власти Франции не перестанут терроризировать российских журналистов», — рассказали в ведомстве.
RT сообщил о блокировке счетов телеканала во Франции 20 января. Со ссылкой на газету Le Monde телеканал рассказал, что это было сделано по требованию Главного управления казначейства при минфине страны.
«Мы получили письмо от нашего банка о заморозке счетов RT France по распоряжению французских властей в связи с принятым в декабре девятым пакетом санкций», – рассказала руководитель RT France Ксения Федорова.
По ее словам, RT France не фигурирует в списке и имеет право работать в стране, а решение «фактически парализует» деятельность телеканала, «сам факт существования» которого «не давал покоя» французским властям.
В посольстве РФ во Франции также заявили «РИА Новости», что блокировка счетов телеканала является вопиющим нарушением принципов свободы СМИ, выходящим за рамки санкций Евросоюза против России. Там добавили, что еще до начала специальной военной операции России на Украине республика проводила «ущемляющую свобода слова, дискриминационную политику» в отношении телеканала RT France. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала инофрмацию о блокировке: »Вот такое вот либерте, эгалите и фратерните», – написала она в своем Telegram-канале.
С начала спецоперации на территории Украины российские СМИ неоднократно попадали под ограничения со стороны ЕС, США и Великобритании. 2 марта Европейский союз объявил о приостановке вещания двух российских СМИ – Sputnik и RT, в том числе RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish. Лицензию на вещание телеканала RT также отозвали медиарегуляторы Великобритании, Австрии и Канады. Под ограничениями на YouТube находятся 36 аккаунтов, в числе которых RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и др.