В России число преступлений в сфере наркоторговли сократилось на 40,6%
Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в России за январь – сентябрь 2026 г. уменьшилось на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время правоохранительные органы изъяли более 22 т наркотических и психотропных веществ, их аналогов, а также сильнодействующих препаратов. Об этом сообщили в аппарате Совета безопасности РФ.
Основную часть изъятого составили синтетические психоактивные вещества. В Совбезе также отметили, что с 2021 г. в стране снижаются объемы незаконного оборота героина. Одной из причин этой тенденции ведомство назвало сокращение опийного наркотрафика из Афганистана. При этом правоохранители стали чаще пресекать нелегальный ввоз сильнодействующих препаратов.
По данным Совбеза, подпольный наркорынок формировался за счет внутреннего производства, контрабанды подконтрольных веществ и незаконного выращивания наркосодержащих растений. Сбыт во многих случаях осуществлялся через интернет.
В ведомстве также сообщили об увеличении на 44% числа выявленных случаев отмывания доходов от наркоторговли. Количество преступлений в этой сфере, совершенных несовершеннолетними или при их участии, сократилось почти на 70%. Вместе с тем в Совбезе указали на сохраняющуюся проблему вовлечения подростков в организованные наркогруппировки.
Число иностранцев, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, за девять месяцев уменьшилось на 24,4%. В ведомстве связали эту динамику с усилением контроля за пребыванием мигрантов в России и работой правоохранительных органов.
7 октября врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров заявил, что число несовершеннолетних в РФ, совершавших не связанные со сбытом наркопреступления, за пять лет сократилось практически вдвое. Он отметил, что для устранения негативных тенденций в молодежной среде органами внутренних дел осуществляется целый комплекс превентивных мер.