В России число преступлений в сфере наркоторговли сократилось на 40,6%

Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в России за январь – сентябрь 2026 г. уменьшилось на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время правоохранительные органы изъяли более 22 т наркотических и психотропных веществ, их аналогов, а также сильнодействующих препаратов. Об этом сообщили в аппарате Совета безопасности РФ.