МИД раскритиковал блокировку Молдавией двух русскоязычных порталов
Россия призывает Молдавию снять введенные ранее дискриминационные запреты на вещание в стране российских и русскоязычных СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Молдавия ранее запретила доступ к русскоязычным новостным порталам Eadaily.com и Bloknot.ru из-за «продвижения информации, разжигающей ненависть в условиях чрезвычайного положения». Захарова также напомнила, что в феврале 2022 г. был также заблокирован доступ к сайту информагентства «Sputnik Молдова».
«Рассматриваем блокирование упомянутых информационных ресурсов как еще одно грубое нарушение властями Молдавии под откровенно надуманными предлогами принципа обеспечения плюрализма мнений и свободы СМИ, а также права русскоязычных жителей Молдавии на доступ к информации», – подчеркнула Захарова.
Она призвала молдавскую сторону воздерживаться от подобных шагов, «не имеющих ничего общего с подлинной свободой и демократией», снять введенные ранее запреты на вещание в стране российских и русскоязычных СМИ, а также отказаться от «сомнительных амбиций на присвоение себе некой монополии на истину».
2 июня 2022 г. парламент Молдавии принял закон о защите информационного пространства, который запрещает ретрансляцию новостных и аналитических программ и военных фильмов из России. 19 июня того же года в республике вступил в силу закон, запрещающий российские новостные программы.
После начала специальной военной операции России на Украине в Молдавии ввели чрезвычайное положение на два месяца. На этот срок власти ограничили показ российских программ, помимо этого был заблокирован сайт «Sputnik Молдова» и другие ресурсы.