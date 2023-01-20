МИД раскритиковал блокировку Молдавией двух русскоязычных порталов

Она призвала молдавскую сторону воздерживаться от подобных шагов, «не имеющих ничего общего с подлинной свободой и демократией», снять введенные ранее запреты на вещание в стране российских и русскоязычных СМИ, а также отказаться от «сомнительных амбиций на присвоение себе некой монополии на истину».