Газета
Политика

МИД раскритиковал блокировку Молдавией двух русскоязычных порталов

Ведомости

Россия призывает Молдавию снять введенные ранее дискриминационные запреты на вещание в стране российских и русскоязычных СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Молдавия ранее запретила доступ к русскоязычным новостным порталам Eadaily.com и Bloknot.ru из-за «продвижения информации, разжигающей ненависть в условиях чрезвычайного положения». Захарова также напомнила, что в феврале 2022 г. был также заблокирован доступ к сайту информагентства «Sputnik Молдова».

«Рассматриваем блокирование упомянутых информационных ресурсов как еще одно грубое нарушение властями Молдавии под откровенно надуманными предлогами принципа обеспечения плюрализма мнений и свободы СМИ, а также права русскоязычных жителей Молдавии на доступ к информации», – подчеркнула Захарова.

Она призвала молдавскую сторону воздерживаться от подобных шагов, «не имеющих ничего общего с подлинной свободой и демократией», снять введенные ранее запреты на вещание в стране российских и русскоязычных СМИ, а также отказаться от «сомнительных амбиций на присвоение себе некой монополии на истину».

2 июня 2022 г. парламент Молдавии принял закон о защите информационного пространства, который запрещает ретрансляцию новостных и аналитических программ и военных фильмов из России. 19 июня того же года в республике вступил в силу закон, запрещающий российские новостные программы.

После начала специальной военной операции России на Украине в Молдавии ввели чрезвычайное положение на два месяца. На этот срок власти ограничили показ российских программ, помимо этого был заблокирован сайт «Sputnik Молдова» и другие ресурсы.

Ранее по теме: Захарова: Молдавия зачищает информационное поле от альтернативных точек зрения

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных