Захарова: Молдавия зачищает информационное поле от альтернативных точек зрения
Молдавия действует методами «тоталитарной цензуры» и «зачищает» информационное поле страны от любых альтернативных точек зрения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на приостановку властями страны действия лицензий на вещание шести СМИ.
Ранее днем правительство Молдавии сообщило, что в стране будет прекращено вещание телеканалов «Первый в Молдове», RTR Moldova, Accent TV, «НТВ-Молдова», «ТВ-6» и Orhei TV. «Власти Республики Молдовы сохраняют курс на уничтожение любых форм инакомыслия в стране, методами тоталитарной цензуры зачищая национальное информационное пространство от последних очагов альтернативных точек зрения», – приводят в пресс-службе внешнеполитического ведомства слова Захаровой.
По ее словам, власти страны, «прикрываясь мнимой заботой», лишают русскоговорящих жителей Молдавии информации «на предпочитаемом ими языке», а журналистов – работы. Захарова подчеркнула, что Россия рассматривает это решение как «акт политической цензуры» и как «попрание права на свободу доступа к информации». «В свете беспрецедентных последствий его реализации для русскоязычной части населения страны квалифицируем его также как циничное ущемление прав национальных меньшинств. Требуем от профильных международных организаций дать адекватную оценку произошедшему и принять все надлежащие меры по выправлению этой неприемлемой ситуации», – добавила официальный представитель.
Как сообщается на сайте правительства Молдавии, действие лицензии приостановили в республике «в целях защиты национального информационного пространства и предотвращения распространения недостоверной информации или попыток манипулирования общественным мнением». Решение принято также на основании перечня физических лиц и компаний, попавших под санкции.
После начала специальной военной операции России на Украине в Молдавии ввели чрезвычайное положение, власти ограничили показ российских программ, был заблокирован сайт «Sputnik Молдова» и другие ресурсы.
2 июня парламент Молдавии принял закон о защите информационного пространства, который запрещает ретрансляцию новостных и аналитических программ и военных фильмов из России. Закон вступил в силу в конце июня. Он предусматривает, что не менее 50% телевизионных программ должно быть произведено в Евросоюзе или государствах, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Поставщики должны транслировать продукцию, произведенную только в США, Канаде и государствах, подписавших конвенцию, «за исключением фильмов и развлекательных программ, не содержащих милитаристского контента». Также в документ внесены понятия «информационной безопасности» и «дезинформации».
16 декабря Совет Евросоюза утвердил девятый пакет санкций в отношении России. Под ограничения в том числе попали российские телеканалы. В частности, ЕС утвердил отзыв лицензий на вещание у НТВ/НТВ «Мир», «России 1», РЕН ТВ и «Первого канала». Из заявления ЕС следует, что с этого дня европейские компании больше не могут предоставлять РФ услуги по рекламе, маркетинговым исследованиями, опросам общественного мнения, а также по тестированию продукции и технической инспекции.