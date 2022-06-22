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В Молдавии вступил в силу закон об ограничении вещания российских каналов

Ведомости

В Молдавии вступил в силу закон, который ограничивает вещание российских телеканалов в стране, следует из опубликованного «Официального вестника».

Закон о внесении изменений в кодекс республики об аудиовизуальных медиауслугах предусматривает, что не менее 50% телевизионных программ должно быть произведено в Евросоюзе или государствах, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Поставщики должны транслировать продукцию, произведенную только в США, Канаде и государствах, подписавших конвенцию, «за исключением фильмов и развлекательных программ, не содержащих милитаристского контента». Также в закон внесены понятия «информационной безопасности» и «дезинформации».

2 июня парламент Молдавии принял закон о защите информационного пространства, который запрещает ретрансляцию новостных и аналитических программ и военных фильмов из России, президент страны Майя Санду ранее подписала его.

После начала специальной военной операции России на Украине в Молдавии ввели чрезвычайное положение на два месяца. На этот срок власти ограничили показ российских программ, помимо этого был заблокирован сайт «Sputnik Молдова» и другие ресурсы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных