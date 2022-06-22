В Молдавии вступил в силу закон об ограничении вещания российских каналов
В Молдавии вступил в силу закон, который ограничивает вещание российских телеканалов в стране, следует из опубликованного «Официального вестника».
Закон о внесении изменений в кодекс республики об аудиовизуальных медиауслугах предусматривает, что не менее 50% телевизионных программ должно быть произведено в Евросоюзе или государствах, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Поставщики должны транслировать продукцию, произведенную только в США, Канаде и государствах, подписавших конвенцию, «за исключением фильмов и развлекательных программ, не содержащих милитаристского контента». Также в закон внесены понятия «информационной безопасности» и «дезинформации».
2 июня парламент Молдавии принял закон о защите информационного пространства, который запрещает ретрансляцию новостных и аналитических программ и военных фильмов из России, президент страны Майя Санду ранее подписала его.
После начала специальной военной операции России на Украине в Молдавии ввели чрезвычайное положение на два месяца. На этот срок власти ограничили показ российских программ, помимо этого был заблокирован сайт «Sputnik Молдова» и другие ресурсы.