ЕК рекомендовала дать Украине и Молдавии статус кандидатов в члены ЕС

ЕК рекомендовала дать Украине и Молдавии статус кандидатов в члены ЕСУтвердить статус Киева могут на саммите ЕС 23-24 июня, но это не означает реальной «европерспективы», считают эксперты
Еврокомиссия (ЕК) 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза как выполнившей большинство требований по европейским правилам и нормам, но с условием выполнить и ряд важных реформ. Об этом заявила глава органа Урсула фон дер Ляйен.
«Мы рекомендуем дать Украине статус кандидата с условием, что страна выполнит ряд важных реформ. Украина ясно продемонстрировала обязательства жить по европейским ценностям и стандартам», — написала Фон дер Ляйен у себя в Twitter. Она отметила, что свой путь в ЕС Киев начал еще до военной спецоперации России, и к настоящему моменту украинская сторона «уже выполнила 70% требований ЕС».
«Ей еще остается проделать важную работу в области законодательства, олигархов, борьбы с коррупцией и фундаментальных прав человека», — добавила глава ЕК, отметив, что прогресс в этих областях «зависит от Украины».
«Украинцы готовы умереть за европейскую перспективу. Мы хотим, чтобы они жили с нами, с европейской мечтой», — отметила глава ЕК.
Также Еврокомисия, по словам Фон дер Ляйен, рекомендовала дать статус кандидата на вступление в ЕС и Молдавии «при условии, что страна проведет реформы». «Молдавия действительно на пути реформ, борьбы с коррупцией и на пути в Европу», — отметила глава ЕК, однако добавила, что ей предстоит «долгий путь», хотя Кишинев и имеет «потенциал, чтобы жить по европейским критериям».
В отношении Грузии решения о рекомендации статуса кандидата принято не было, так как ей нужно, по мнению ЕК, «достичь соответствия ряду условий» для такого статуса.
Накануне, 16 июня, Франция, Германия, Италия и Румыния выступили за «немедленное» присвоение Украине статуса кандидата в члены Евросоюза (ЕС), заявил 16 июня французский президент Эммануэль Макрон после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Это произошло на пресс-конференции, где вместе с ним присутствовали канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис.
Президент Украины Зеленский подал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. Следом, 3 марта, на ускоренное членство подали заявки Молдавия и Грузия. 21 марта заявку Киева начали рассматривать на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Глава ЕК Фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в ЕС. В начале мая была получена вторая часть заполненного опросника.
Предоставление статуса кандидата Украине означает обязательство Евросоюза продолжать этот процесс до логического завершения — это коренной поворот в практике и принципах европейского строительства, считает завсектором отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.
В текущих условиях это будет для Евросоюза серьезной уступкой своим восточноевропейским членам, которые активно продвигают это, – Польше и Прибалтике, а это значит, что в дальнейшем ЕС снова придется идти им на уступки, продолжает Тимофеев. И если с Турцией, которой дали статус кандидата уже давно, можно тянуть практически бесконечно, ссылаясь на проблемы с правами человека и другие вопросы, то с Украиной ситуация будет требовать практически неотложных решений, продолжает эксперт. «При этом надо понимать, что статус кандидата — это не само членство. Турция и Сербия подтвердят», — говорит Тимофеев.
Кандидатский статус Украины, учитывая заявленную ранее поддержку ключевых стран ЕС — Германии, Франции и Италии, — вероятно, утвердят на саммите союза, считает научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов. Но, отмечает эксперт, к реальной европейской перспективе это отношения имеет мало.