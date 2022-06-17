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ЕК рекомендовала дать Украине и Молдавии статус кандидатов в члены ЕС

Утвердить статус Киева могут на саммите ЕС 23-24 июня, но это не означает реальной «европерспективы», считают эксперты
Илья Лакстыгал
AP

Еврокомиссия (ЕК) 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза как выполнившей большинство требований по европейским правилам и нормам, но с условием выполнить и ряд важных реформ. Об этом заявила глава органа Урсула фон дер Ляйен.

«Мы рекомендуем дать Украине статус кандидата с условием, что страна выполнит ряд важных реформ. Украина ясно продемонстрировала обязательства жить по европейским ценностям и стандартам», — написала Фон дер Ляйен у себя в Twitter. Она отметила, что свой путь в ЕС Киев начал еще до военной спецоперации России, и к настоящему моменту украинская сторона «уже выполнила 70% требований ЕС».

«Ей еще остается проделать важную работу в области законодательства, олигархов, борьбы с коррупцией и фундаментальных прав человека», — добавила глава ЕК, отметив, что прогресс в этих областях «зависит от Украины».

«Украинцы готовы умереть за европейскую перспективу. Мы хотим, чтобы они жили с нами, с европейской мечтой», — отметила глава ЕК.

Также Еврокомисия, по словам Фон дер Ляйен, рекомендовала дать статус кандидата на вступление в ЕС и Молдавии «при условии, что страна проведет реформы». «Молдавия действительно на пути реформ, борьбы с коррупцией и на пути в Европу», — отметила глава ЕК, однако добавила, что ей предстоит «долгий путь», хотя Кишинев и имеет «потенциал, чтобы жить по европейским критериям».

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В отношении Грузии решения о рекомендации статуса кандидата принято не было, так как ей нужно, по мнению ЕК, «достичь соответствия ряду условий» для такого статуса.

Накануне, 16 июня, Франция, Германия, Италия и Румыния выступили за «немедленное» присвоение Украине статуса кандидата в члены Евросоюза (ЕС), заявил 16 июня французский президент Эммануэль Макрон после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Это произошло на пресс-конференции, где вместе с ним присутствовали канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис.

Президент Украины Зеленский подал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. Следом, 3 марта, на ускоренное членство подали заявки Молдавия и Грузия. 21 марта заявку Киева начали рассматривать на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Глава ЕК Фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в ЕС. В начале мая была получена вторая часть заполненного опросника.

Предоставление статуса кандидата Украине означает обязательство Евросоюза продолжать этот процесс до логического завершения — это коренной поворот в практике и принципах европейского строительства, считает завсектором отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.

В текущих условиях это будет для Евросоюза серьезной уступкой своим восточноевропейским членам, которые активно продвигают это, – Польше и Прибалтике, а это значит, что в дальнейшем ЕС снова придется идти им на уступки, продолжает Тимофеев. И если с Турцией, которой дали статус кандидата уже давно, можно тянуть практически бесконечно, ссылаясь на проблемы с правами человека и другие вопросы, то с Украиной ситуация будет требовать практически неотложных решений, продолжает эксперт. «При этом надо понимать, что статус кандидата — это не само членство. Турция и Сербия подтвердят», — говорит Тимофеев.

Кандидатский статус Украины, учитывая заявленную ранее поддержку ключевых стран ЕС — Германии, Франции и Италии, — вероятно, утвердят на саммите союза, считает научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов. Но, отмечает эксперт, к реальной европейской перспективе это отношения имеет мало.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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