ЕК рекомендовала дать Украине и Молдавии статус кандидатов в члены ЕС

В текущих условиях это будет для Евросоюза серьезной уступкой своим восточноевропейским членам, которые активно продвигают это, – Польше и Прибалтике, а это значит, что в дальнейшем ЕС снова придется идти им на уступки, продолжает Тимофеев. И если с Турцией, которой дали статус кандидата уже давно, можно тянуть практически бесконечно, ссылаясь на проблемы с правами человека и другие вопросы, то с Украиной ситуация будет требовать практически неотложных решений, продолжает эксперт. «При этом надо понимать, что статус кандидата — это не само членство. Турция и Сербия подтвердят», — говорит Тимофеев.