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ФРГ, Франция и Италия поддержали евроориентацию Украины

Страна может получить кандидатский статус в Евросоюз
Илья Лакстыгал
Sergei SUPINSKY / AFP

Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за «немедленное» присвоение Украине статуса кандидата в члены Евросоюза (ЕС), заявил 16 июня французский президент Эмманюэль Макрон после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Это произошло на пресс-конференции, где вместе с ним присутствовали канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис (цитата по AFP).

17 июня намечено заседание Еврокомиссии (ЕК, исполнительный орган ЕС), где, как ожидается, она одобрит заявку Украины на вступление в Союз. Это решение 23–24 июня должно быть одобрено на саммите Европейского совета – собрания лидеров стран ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных