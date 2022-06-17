ФРГ, Франция и Италия поддержали евроориентацию Украины

Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за «немедленное» присвоение Украине статуса кандидата в члены Евросоюза (ЕС), заявил 16 июня французский президент Эмманюэль Макрон после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Это произошло на пресс-конференции, где вместе с ним присутствовали канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис (цитата по AFP).