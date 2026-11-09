Nvidia начала расследование романа Дженсена Хуанга с китайской шпионкой

В заявлении совет директоров Nvidia сообщил, что расследует утверждения о том, что Хуанг стал целью иностранной разведки. «Хотя у совета директоров нет оснований полагать, что национальная безопасность или секреты Nvidia были скомпрометированы, расследование совета директоров изучит всю доступную информацию», – говорится в заявлении.