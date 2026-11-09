Nvidia начала расследование романа Дженсена Хуанга с китайской шпионкой
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг признался сотрудникам компании в измене жене. Об этом он написал в электронном письме, передает CNBC.
Nvidia также начала расследование в связи с отношениями Хуанга с бизнес-леди, которую разведслужбы называют китайской шпионкой. Американские разведслужбы выразили обеспокоенность тем, что Элис Хуан, связанная с облачной компанией и клиентом Nvidia под названием Megaspeed, передает информацию Пекину.
«Я был неверен своей жене. Мои действия причинили боль ей и нашим детям. Моему поступку нет оправдания», – написал Хуан.
Представитель Nvidia заявил, что Хуанг намерен продолжать исполнять обязанности генерального директора Nvidia без перерыва.
В заявлении совет директоров Nvidia сообщил, что расследует утверждения о том, что Хуанг стал целью иностранной разведки. «Хотя у совета директоров нет оснований полагать, что национальная безопасность или секреты Nvidia были скомпрометированы, расследование совета директоров изучит всю доступную информацию», – говорится в заявлении.
Эти обвинения появились на фоне того, как Nvidia оказалась в центре торгового спора между Китаем и США. Megaspeed обвинялась в помощи ограниченным китайским компаниям в приобретении ИИ-чипов Nvidia. Представители Nvidia ранее заявляли, что Megaspeed уже проверялась на предмет обхода экспортного контроля.
Как отмечает CNBC, Хуанг выступал за расширение экспорта ИИ-чипов в Китай.