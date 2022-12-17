Газета
Медиа

В Молдавии в целях защиты от дезинформации приостановили вещание шести СМИ

Ведомости

Власти Молдавии приостановили действие лицензии на вещание шести СМИ в целях предотвращения риска дезинформации, а также на основании международных санкций, сообщается на сайте правительства.

В Молдавии прекращается вещание телеканалов «Первый в Молдове», RTR Moldova, Accent TV, «НТВ-Молдова», «ТВ-6» и Orhei TV. Действие лицензии приостановили в республике «в целях защиты национального информационного пространства и предотвращения распространения недостоверной информации или попыток манипулирования общественным мнением». Решение принято также на основании перечня физических и компаний, попавших под санкции.

«...А также многочисленных выводов аудиовизуального совета за отсутствие достоверной информации в освещении национальных событий и войны в Украине, во время чрезвычайного положения приостановлена ​​лицензия на вещание шести аудиовизуальных СМИ», — говорится в сообщении.

После начала специальной военной операции России на Украине в Молдавии ввели чрезвычайное положение, власти ограничили показ российских программ, был заблокирован сайт «Sputnik Молдова» и другие ресурсы.

Ранее по теме: Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России

2 июня парламент Молдавии принял закон о защите информационного пространства, который запрещает ретрансляцию новостных и аналитических программ и военных фильмов из России. 

Закон о внесении изменений в кодекс республики об аудиовизуальных медиауслугах вступил в силу в конце июня. Он предусматривает, что не менее 50% телевизионных программ должно быть произведено в Евросоюзе или государствах, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Поставщики должны транслировать продукцию, произведенную только в США, Канаде и государствах, подписавших конвенцию, «за исключением фильмов и развлекательных программ, не содержащих милитаристского контента». Также в документ внесены понятия «информационной безопасности» и «дезинформации».

Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций в отношении России в пятницу, 16 декабря. Под ограничения в том числе попали российские телеканалы. В частности, ЕС утвердил отзыв лицензий на вещание у НТВ/НТВ «Мир», «России 1», РЕН ТВ и «Первого канала». Из заявления ЕС следует, что с этого дня европейские компании больше не могут предоставлять РФ услуги по рекламе, маркетинговым исследованиями, опросам общественного мнения, а также по тестированию продукции и технической инспекции. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных