В Молдавии в целях защиты от дезинформации приостановили вещание шести СМИ

Закон о внесении изменений в кодекс республики об аудиовизуальных медиауслугах вступил в силу в конце июня. Он предусматривает, что не менее 50% телевизионных программ должно быть произведено в Евросоюзе или государствах, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Поставщики должны транслировать продукцию, произведенную только в США, Канаде и государствах, подписавших конвенцию, «за исключением фильмов и развлекательных программ, не содержащих милитаристского контента». Также в документ внесены понятия «информационной безопасности» и «дезинформации».