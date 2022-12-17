В Молдавии в целях защиты от дезинформации приостановили вещание шести СМИ
Власти Молдавии приостановили действие лицензии на вещание шести СМИ в целях предотвращения риска дезинформации, а также на основании международных санкций, сообщается на сайте правительства.
В Молдавии прекращается вещание телеканалов «Первый в Молдове», RTR Moldova, Accent TV, «НТВ-Молдова», «ТВ-6» и Orhei TV. Действие лицензии приостановили в республике «в целях защиты национального информационного пространства и предотвращения распространения недостоверной информации или попыток манипулирования общественным мнением». Решение принято также на основании перечня физических и компаний, попавших под санкции.
«...А также многочисленных выводов аудиовизуального совета за отсутствие достоверной информации в освещении национальных событий и войны в Украине, во время чрезвычайного положения приостановлена лицензия на вещание шести аудиовизуальных СМИ», — говорится в сообщении.
После начала специальной военной операции России на Украине в Молдавии ввели чрезвычайное положение, власти ограничили показ российских программ, был заблокирован сайт «Sputnik Молдова» и другие ресурсы.
2 июня парламент Молдавии принял закон о защите информационного пространства, который запрещает ретрансляцию новостных и аналитических программ и военных фильмов из России.
Закон о внесении изменений в кодекс республики об аудиовизуальных медиауслугах вступил в силу в конце июня. Он предусматривает, что не менее 50% телевизионных программ должно быть произведено в Евросоюзе или государствах, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Поставщики должны транслировать продукцию, произведенную только в США, Канаде и государствах, подписавших конвенцию, «за исключением фильмов и развлекательных программ, не содержащих милитаристского контента». Также в документ внесены понятия «информационной безопасности» и «дезинформации».
Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций в отношении России в пятницу, 16 декабря. Под ограничения в том числе попали российские телеканалы. В частности, ЕС утвердил отзыв лицензий на вещание у НТВ/НТВ «Мир», «России 1», РЕН ТВ и «Первого канала». Из заявления ЕС следует, что с этого дня европейские компании больше не могут предоставлять РФ услуги по рекламе, маркетинговым исследованиями, опросам общественного мнения, а также по тестированию продукции и технической инспекции.