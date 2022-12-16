Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России

Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против РоссииОграничения коснулись 168 организаций военно-промышленного комплекса
Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций в отношении России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Евросовета.
В заявлении отмечается, что новыми санкциями ЕС вводит дополнительные ограничения экспорта товаров и технологий двойного назначения, которые применяются в российском оборонном секторе. Речь идет о химических веществах, нервно-паралитических веществах, приборах ночного видения и радионавигационном оборудовании, а также электронике, уточнили в Евросовете.
Всего в «черный список» попали 168 организаций, связанных с военно-промышленным комплексом. Некоторые из этих компаний располагаются в Крыму и Севастополе, они также попали под санкции, чтобы исключить возможность обхода ограничений.
Также ЕС расширяет запрет на экспорт оборудования и технологий, связанных с авиационной и космической промышленностью, включая двигатели и запчасти к ним.
Новые санкции также коснутся банковского сектора. ЕС замораживает активы еще двух российских банков. Помимо этого, в отношении Всероссийского банка развития регионов введен полный запрет на операции.
Отмечается, что Совет ЕС не стал принимать ограничительные меры по экспорту российского зерна и удобрений. В то же время блок ввел исключение, которое позволит разморозить активы и передать средства «в распоряжение определенных лиц, ранее игравших значительную роль в международной торговле сельскохозяйственной и продовольственной продукцией, включая пшеницу и удобрения». Данная мера была согласована для поддержания продовольственной безопасности и избежания сбоев при оплате сельхозпродукции, пояснили власти ЕС.
Под ограничения также попали российские телеканалы. В частности, ЕС утвердил отзыв лицензий на вещание у НТВ/НТВ «Мир», «России 1», РЕН ТВ и «Первого канала». Из заявления следует, что с этого дня европейские компании больше не могут предоставлять РФ услуги по рекламе, маркетинговым исследованиями, опросам общественного мнения, а также по тестированию продукции и технической инспекции.
Итоговый документ ЕС по санкциям также подтвердил наличие новых ограничений в энергетическом и горнодобывающем секторах. В частности, речь идет о запрете на инвестиции. Исключение делается для добычи полезных ископаемых, критически важных для ЕС.
Девятый пакет санкций также включает запрет гражданам стран ЕС занимать какие-либо должности в руководящих органах всех российских государственных или контролируемых государством юридических лицах.
В то же время ЕС ввел и индивидуальные санкции против российских граждан и компаний. Отмечается, что в список попало «значительное число физических и юридических лиц».
Вскоре решение Совета ЕС будет опубликовано в официальном журнале ЕС, говорится в заявлении. После этого санкции вступят в силу.
Девятый пакет санкций был анонсирован 7 декабря главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Она тогда сообщила, что под ограничения попадут 200 физических и юридических лиц из России. Речь идет о российских военных, предприятиях ОПК, депутатах Госдумы и сенаторах, министрах, губернаторах и политических партиях. В ходе обсуждения новых ограничений страны ЕС несколько раз не могли их согласовать.
При этом принятие новых санкций против РФ несколько раз откладывалось. 10 декабря о зашедших в тупик переговорах сообщил польский посол при ЕС Анджей Садось. По его словам, это случилось из-за большого количества исключений, на которых наставили европейские государства, в том числе Германия, Франция, Испания, Италия и Бельгия.
12 декабря глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что переговоры продолжаются из-за уточнения необходимых исключений из предлагаемых санкций. 15 декабря страны ЕС вновь не смогли согласовать новый санкционный пакет из-за позиции Польши и трех стран Балтии. Разногласия были связаны с идеей смягчить ограничения по экспорту российских удобрений через европейские порты.
С начала спецоперации России на Украине ЕС ввел против РФ уже восемь пакетов санкций. Предыдущий из них был принят 6 октября. В частности, в него вошло ограничение стоимости нефти. Оно вступило в силу 5 декабря. Страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель.