Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России

Под ограничения также попали российские телеканалы. В частности, ЕС утвердил отзыв лицензий на вещание у НТВ/НТВ «Мир», «России 1», РЕН ТВ и «Первого канала». Из заявления следует, что с этого дня европейские компании больше не могут предоставлять РФ услуги по рекламе, маркетинговым исследованиями, опросам общественного мнения, а также по тестированию продукции и технической инспекции.