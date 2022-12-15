В ЕС вновь не смогли согласовать девятый пакет санкций против России
Представители стран Евросоюза не смогли договориться о девятом пакете антироссийских санкций вечером 14 декабря из-за разногласий по экспорту российских удобрений, передает Reuters со ссылкой на дипломатов.
По информации агентства, страны приблизились к соглашению, однако у Польши и нескольких других стран все еще есть возражения. Переговоры возобновятся сегодня вечером.
Как отметили дипломаты, разногласия связаны с вопросом, должен ли ЕС облегчить экспорт российских удобрений через европейские порты даже в тех случаях, когда они произведены компаниями, чьи владельцы внесены в санкционные списки. Одни участники Евросоюза считают, что такие ограничения представляют угрозу продовольственной безопасности для развивающихся стран, а Польша и страны Балтии уверены в том, что «российские олигархи» начнут злоупотреблять «этой лазейкой».
В ходе переговоров также было высказано предложение привлечь Всемирную продовольственную организацию к выдаче разрешений на экспорт удобрений в страны, которые в них нуждаются.
О том, что переговоры по санкциям зашли в тупик, 10 декабря заявил польский посол при ЕС Анджей Садось. По его словам, это случилось из-за большого количества исключений, на которых наставили европейские государства, в том числе Германия, Франция, Испания, Италия и Бельгия. 12 декабря глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что представителям стран – участниц ЕС все еще не удалось согласовать санкции из-за уточнения необходимых исключений из предлагаемых санкций, необходимых для минимизации сопутствующего ущерба. При этом санкции в отношении около 200 российских физлиц и компаний, а также нескольких СМИ уже одобрены, подчеркнул он.
Девятый пакет санкций был анонсирован 7 декабря главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Она тогда сообщила, что под ограничения попадут 200 физических и юридических лиц из России. Речь идет о российских военных, предприятиях ОПК, депутатах Госдумы и сенаторах, министрах, губернаторах и политических партиях. Кроме того, в санкционный список попадут еще три российских банка, будет запрещено вещание еще четырех российских телеканалов. Под ограничения могут попасть поставки ряда товаров двойного назначения, а также российские энергетический и горнодобывающий секторы.