В ЕС вновь не смогли согласовать девятый пакет санкций против России

О том, что переговоры по санкциям зашли в тупик, 10 декабря заявил польский посол при ЕС Анджей Садось. По его словам, это случилось из-за большого количества исключений, на которых наставили европейские государства, в том числе Германия, Франция, Испания, Италия и Бельгия. 12 декабря глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что представителям стран – участниц ЕС все еще не удалось согласовать санкции из-за уточнения необходимых исключений из предлагаемых санкций, необходимых для минимизации сопутствующего ущерба. При этом санкции в отношении около 200 российских физлиц и компаний, а также нескольких СМИ уже одобрены, подчеркнул он.