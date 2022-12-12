Боррель надеется на согласование девятого пакета санкций против РФ на этой неделе
Главы МИД стран Евросоюза не смогли сегодня согласовать девятый пакет антироссийских санкций, подтвердил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выразив надежду, что ограничения удастся утвердить до конца этой недели. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи министров.
«Соглашение не было достигнуто министрами, но я надеюсь, что оно будет достигнуто на этой неделе и мы сможем утвердить этот пакет санкций», – заявил он.
Боррель пояснил, что пакет не согласован не из-за позиции какого-либо отдельного члена ЕС, а из-за уточнения необходимых исключений из предлагаемых санкций, необходимых для минимизации сопутствующего ущерба. Страны-участницы уже одобрили санкции в отношении около 200 российских физлиц и компаний, а также нескольких СМИ, подчеркнул он.
О том, что переговоры по санкциям зашли в тупик, 10 декабря заявил польский посол при ЕС Анджей Садось. По его словам, это случилось из-за большого количества исключений, на которых наставили европейские государства, в том числе Германия, Франция, Испания, Италия и Бельгия. Сегодня, 12 декабря, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры стран ЕС «имеют разные подходы», которые пока мешают согласованию новых ограничений против РФ.
Девятый пакет санкций был анонсирован 7 декабря главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Она тогда сообщила, что под ограничения попадут 200 физических и юридических лиц из России. Речь идет о российских военных, предприятиях ОПК, депутатах Госдумы и сенаторах, министрах, губернаторах и политических партиях. Кроме того, в санкционный список попадут еще три российских банка, будет запрещено вещание еще четырех российских телеканалов. Под ограничения могут попасть поставки ряда товаров двойного назначения, а также российские энергетический и горнодобывающий секторы.