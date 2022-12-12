Министры иностранных дел ЕС пока не смогли согласовать девятый пакет санкций против России

Министры иностранных дел ЕС пока не смогли согласовать девятый пакет санкций против РоссииПротиворечия между странами оказались слишком сильны
Государства Евросоюза не смогли 12 декабря согласовать девятый пакет антироссийских санкций на уровне министров иностранных дел. Проект ограничений вернули на рассмотрение постпредов стран ЕС в Брюсселе, о чем сообщает опубликованная 12 декабря повестка дня заседания Комитета постоянных представителей ЕС. Согласно документу, встреча постпредов состоится уже после встречи министров иностранных дел Евросоюза, в 20:00 по московскому времени.
Встреча руководителей МИДов – уже вторая провальная попытка согласовать очередной пакет санкций против России. Ранее 10 декабря послы стран уже ЕС потерпели неудачу, пытаясь достигнуть договоренностей по этому вопросу. Причиной этого стали многочисленные исключения, которые предлагали ввести европейские государства. В итоге обсуждение было перенесено на 12 декабря.
Представители государств Евросоюза надеялись согласовать и принять новые санкции до встречи министров иностранных дел, но и это им не удалось. Комментируя произошедшее, верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил: «Мы все еще в процессе [согласования] и еще не закончили». По его словам, на повестке дня все еще остается ряд вопросов, требующих обсуждения.
Ранее издание Politico сообщало, что девятым пакетом Евросоюз введет ограничения против 169 организаций, снабжающих российский ВПК. Также планировалось ввести санкции против нескольких государственных органов, трех банков и телеканалов, запретить поставку компонентов для беспилотных летательных аппаратов, а также расширить список подсанкционных физических лиц.
Евросоюз уже не понимает, какие еще ограничения можно ввести против России, отмечает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. Коллективный консенсус по поводу антироссийских санкций, очевидно, заканчивается, и между странами ЕС возникает все больше противоречий. Ярким пример тому – Венгрия, которая добилась права на импорт российской нефти в обход введенного Брюсселем эмбарго. Логический предел санкций, добавляет эксперт, исчерпан, так что трудности с согласованием позиций разных государств ЕС ничуть не удивляют.