Министры иностранных дел ЕС пока не смогли согласовать девятый пакет санкций против России

Представители государств Евросоюза надеялись согласовать и принять новые санкции до встречи министров иностранных дел, но и это им не удалось. Комментируя произошедшее, верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил: «Мы все еще в процессе [согласования] и еще не закончили». По его словам, на повестке дня все еще остается ряд вопросов, требующих обсуждения.