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ЕК включила в девятый пакет санкций против России почти 200 физлиц и компаний

Ведомости

Еврокомиссия представила новый, девятый пакет антироссийских санкций, подразумевающий ограничения в отношении почти 200 физических и юридических лиц из России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Под ограничения попадут российские военные, предприятия ОПК, депутаты Госдумы и сенаторы, министры, губернаторы и политические партии. Санкции затронут еще три российских банка, в том числе будет введен запрет на любые операции с Всероссийским банком развития регионов. ЕК намерена продолжить борьбу с «российской пропагандистской машиной», запретив вещание еще четырех телеканалов, добавила фон дер Ляйен.

Кроме того, ЕК предлагает ввести новые экспортные ограничения, в частности, в отношении товаров двойного назначения, например, электроники и IT-компонентов. Также ЕК намерена запретить экспорт двигателей для дронов и беспилотников в Россию и в любые третьи страны, которые могут затем передавать их РФ. Речь идет в первую очередь об Иране, подчеркнула она. Фон дер Ляйен также пообещала введение новых мер против российского энергетического и горнодобывающего секторов, в частности, будет введен запрет на новые инвестиции в горнодобывающую промышленность в России.

«Восемь пакетов санкций, которые мы ввели до сих пор, уже сильно ударили. Сегодня мы усиливаем давление на Россию при помощи девятого пакета санкций», – заявила она.

Предложенные Еврокомиссией санкции теперь должен утвердить Совет ЕС.

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ЕС уже ввел восемь пакетов санкций против России, направленных против банков, оборонных компаний, производителей нефти и газа и других секторов экономики страны, а также сотен правительственных чиновников, бизнесменов, журналистов и др. Предыдущие ограничения в отношении России были приняты 6 октября. 

Одной из главных мер восьмого пакета санкций стал ценовой потолок на российскую нефть. 3 декабря страны ЕС установили его на уровне $60 за баррель. Для нефти он вступил в силу с 5 декабря. Для нефтепродуктов ограничение начнет действовать с 5 февраля 2023 г.

Ранее в МИД России пообещали подготовить соразмерный ответ, учитывающий интересы страны, в случае введения нового пакета санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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