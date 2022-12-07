ЕК включила в девятый пакет санкций против России почти 200 физлиц и компаний

Кроме того, ЕК предлагает ввести новые экспортные ограничения, в частности, в отношении товаров двойного назначения, например, электроники и IT-компонентов. Также ЕК намерена запретить экспорт двигателей для дронов и беспилотников в Россию и в любые третьи страны, которые могут затем передавать их РФ. Речь идет в первую очередь об Иране, подчеркнула она. Фон дер Ляйен также пообещала введение новых мер против российского энергетического и горнодобывающего секторов, в частности, будет введен запрет на новые инвестиции в горнодобывающую промышленность в России.