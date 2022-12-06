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Орбан призвал пересмотреть санкции против России

Ведомости

Европа и США платят разную цену за последствия конфликта на Украине, необходимо пересмотреть введенные против России санкции, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем Twitter.

«Президент Эммануэль Макрон прав: стоимость войны России и Украины неодинакова по обе стороны Атлантики. Если мы хотим, чтобы европейская промышленность выжила, мы должны быстро справиться с европейским энергетическим кризисом. Настало время пересмотреть санкции», – написал он.

Ранее Макрон в интервью телеканалу CBS, опубликованном 4 декабря, заявил о «рассинхронизации» в отношениях ЕС и США из-за энергетики. Вашингтон, отметил он, поставляет нефть и газ для Европы по другой цене, нежели продает энергоресурсы для американских потребителей. По словам Макрона, такая ситуация влияет на «покупательскую способность и конкурентоспособность» европейцев.

Кроме того, французский лидер раскритиковал закон администрации Джо Байдена о снижении инфляции (IRA). Данную инициативу Макрон назвал «убийцей европейской промышленности». Он допустил, что после разрешения конфликта на Украине Европа потеряет «большую часть промышленности» и «станет слабее».

5 декабря газета Politico со ссылкой на дипломатов сообщила, что девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза может затронуть сферы технологий, финансов и медиа. Собеседники газеты утверждают, что страны ЕС могут прийти к соглашению еще до заседания Совета по иностранным делам и саммита ЕС, которые состоятся на следующей неделе.

С 5 декабря в силу вступил ценовой потолок для сырой нефти. Он установлен на уровне $60 за баррель. Для нефтепродуктов он начнет действовать с 5 февраля 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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