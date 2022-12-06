Орбан призвал пересмотреть санкции против России

5 декабря газета Politico со ссылкой на дипломатов сообщила, что девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза может затронуть сферы технологий, финансов и медиа. Собеседники газеты утверждают, что страны ЕС могут прийти к соглашению еще до заседания Совета по иностранным делам и саммита ЕС, которые состоятся на следующей неделе.